La Regidoria d’Economia duplica la subvenció per a l’Associació de Comerç de Paiporta

El pressupost 2020 contempla una pujada en l’ajuda per a l’entitat que agrupa els negocis locals. La regidora, Beatriz Jiménez, es reuneix amb representants de l’ens





La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç destinarà el doble de fons per a ajudar al finançament de l’activitat de l’Associació de Comerç de Paiporta, entitat que aglutina bona part dels negocis de proximitat de la localitat. La regidora de l’àrea, Beatriz Jiménez, s’ha reunit els últims dies amb representants de l’Associació per a comunicar-los aquesta novetat, inclosa en el pressupost municipal d’enguany, aprovat setmanes enrere.

La trobada ha tingut lloc a la seu del Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç, i ha comptat amb l’assistència, a més, de la presidenta de l’entitat, Ana Maria Araes, així com de representants de diferents comerços i negocis paiportins.



“Des del govern -ha explicat la regidora, Beatriz Jiménez-, volem mostrar el nostre compromís amb la consolidació i el creixement de l’associació com a element fonamental que aglutine i defense els interessos dels i les comerciants de proximitat com a actors fonamentals en la creació de riquesa i ocupació al nostre poble”.

Jiménez ha afegit que “per això, hem decidit duplicar la subvenció, per a que l’entitat puga augmentar les seues activitats de dinamització i promoció dels comerços locals, que són fonamentals per a la vida carrer a carrer i barri a barri”.



L’Associació de Comerç de Paiporta, a més, ha aprofitat l’acte per a fer entrega dels xecs de la campanya nadalenca canalitzada a través dels negocis adherits, amb el sorteig de xecs de 100 euros entre les persones que varen realitzar compres en els seus comerços. “Ha sigut una iniciativa exitosa, i animem a l’associació a que la repetisca, i als comerços que encara no formen part de l’ens, a que s’hi sumen”.



Entre els temes que també s’han abordat durant la reunió entre la Regidoria d’Economia i l’Associació de Comerç, també han estat iniciatives de formació per a comerciants, noves campanyes de promoció del consum als negocis de proximitat i aportacions d’ambdós bandes per a la futura Fira del Comerç Local.