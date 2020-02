La Regidoria d’Educació concedeix beques de transport als estudiants que hagen de desplaçar-se fora de Sueca

Connect on Linked in

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca ha concedit enguany un total de 279 beques, corresponents al curs 2018-19, a estudiants que han de desplaçar-se diàriament fora de la nostra ciutat per a seguir la seua formació en cicles formatius de grau mitjà o superior, i en estudis universitaris que conduïsquen a títols oficials de grau, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.



L’import total de l’ajuda que presta l’Ajuntament als estudiants ascendeix a 30.000 euros. Enguany, com a novetat, s’han introduït canvis en la normativa en aplicar-se tres ràtios en funció de la distància a la qual ha de desplaçar-se l’alumne o alumna segons el quilometratge. “La intenció és que, a major distància de desplaçament, major siga la subvenció”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.



Les quantitats inicialment previstes eren de 100 euros, per a una distància inferior a 18 km; de 150 euros, de 18 a 45 km.; i de 200, major de 45 km. Però, “a causa de l’increment de la demanda de sol·licituds que s’ha produït enguany, en realitzar-se una major difusió i determinar que fora al setembre el termini de presentació de sol·licituds, més assequible per a tots, i no en època estival com altres anys, les quantitats inicialment previstes s’han hagut de reajustar perquè cap estudiant es quede desatés en la seua petició. Preferim poder abastar a totes les persones interessades, encara que la quantitat varie un poc, abans que algú es quede sense la seua ajuda, aplicant les bases reguladores de les beques de transport”, ha explicat Vázquez.



Per al regidor suposa una gran satisfacció poder arribar a més gent amb estes ajudes que en cursos anteriors. “En estos moments, han sigut ja notificades totes les beques, però si hi ha alguna persona amb la qual no s’ha pogut contactar per diferents motius, tan sols haurà d’acudir al departament d’Educació de l’Ajuntament i allí seran resolts tots els seus dubtes”, en paraules de Vázquez.