La Regidoria d’Educació de Paiporta estrena una nova pàgina web amb tota la informació sobre l’ensenyament reglat i la formació de persones adultes

La web disposarà de tota la informació relativa al procés de matriculació i admissió per al pròxim curs escolar, facilitant i agilitant el tràmit a les famílies

La Regidoria d’Educació ha posat en marxa la seua pròpia pàgina web, coincidint amb l’inici del procés de matriculació escolar en educació infantil i primària per al pròxim curs 2020-2021. Les famílies podran realitzar la matrícula des de dilluns que ve, dia 8 de juny, a través de la plataforma que la Conselleria d’Educació ha habilitat per a tal fi.

La web paiporta.es/educacio respon a la necessitat detectada en l’àrea de centralitzar totes les informacions en matèria d’educació, al mateix temps que s’atén la petició dels equips directius dels centres educatius del municipi.

Les famílies i persones interessades que consulten la nova web trobaran tota la informació municipal i autonòmica quant a l’admissió d’alumnat i matriculació normativa en vigor, informació de contacte i relativa als centres educatius de Paiporta, així com tot el referent al Centre de Formació de Persones Adultes.

“Hem volgut fer coincidir l’estrena d’aquesta web amb l’inici del procés de matrícula del nou curs, ja que, donades les especials circumstàncies en les quals les famílies hauran de realitzar-la, per via telemàtica, servirà per a facilitar-los enormement el procés, així com resoldre tots els seus dubtes”, ha explicat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.

En aquest sentit, des de la Regidoria d’Educació s’ha enviat una carta a les famílies i alumnat que comença l’escolarització reglada donant-los la benvinguda a aquesta nova etapa educativa i proporcionant-los tota la documentació necessària i informació sobre el tràmit de matriculació i sobre els diversos centres educatius de Paiporta.

“A Paiporta hem avançat molt en el procés de matriculació, ja que fa setmanes que informem a les famílies, acostant-los als centres educatius a través de visites virtuals i insistint que disposaren amb temps de certificat digital, DNI electrònic o sistema Cl@ve per a poder fer la matrícula a través de la plataforma de la Conselleria. Ara, a partir del pròxim dilluns, serà qüestió d’atendre els possibles dubtes o problemes concrets que puguen anar sorgint en l’àmbit tècnic”, ha matisat l’edil.