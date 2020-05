La Regidoria d’Educació de Sueca informa sobre la necessitat del certificat digital per a la sol·licitud de matriculació en els diferents ensenyaments

Connect on Linked in

Des de la Regidoria d’Educació s’informa la població que, a causa de les mesures urgents decretades per la Conselleria d’Educació per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària, s’ha establit que el procediment d’admissió per a cursar Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria, Batxillerat, i la Formació Professional bàsica, de grau mitjà i superior, per al curs 2020-21, es tramitarà de manera electrònica.



“És necessari, per tant, disposar d’una signatura digital per a poder realitzar estos tràmits de matriculació, segons indicacions de Conselleria. Recordem a la ciutadania que, des de l’Ajuntament de Sueca, i en concret des del Departament d’Informació i Atenció al Ciutadà, DIAC, s’ha estat facilitant este tràmit durant tot el període de confinament per a qualsevol gestió que el requerira. Per això, per a tot aquell ciutadà o ciutadana que el necessite, informem que poden acudir al DIAC per a sol·licitar-lo, ja que és obligatori a fi de poder matricular als estudiants. També els aconsellem que no demoren la seua sol·licitud, per a no apurar al màxim el temps de matriculació”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.



Des del departament d’Educació es recorda que per a tramitar el certificat digital és necessari ser major de 16 anys i resident a Sueca, El Perelló o Mareny de *Barraquetetes. Les gestions per a obtindre este certificat poden realitzar-se, mitjançant cita prèvia, en els telèfons següents:



960 919 131

960 919 134

960 919 137

960 919 138

961 110 237



Així mateix, s’informa que els terminis per a la presentació de sol·licituds per al curs 2020-21 són els següents:



Admissió Educació Infantil i Educació Primària: del 8 al 16 de juny.

Admissió ESO / Batxillerat: del 17 al 25 de juny.

Admissió FP Bàsica: del 17 al 25 de juny.

Admissió CF de Grau Mitjà i Superior: del 17 al 25 de juny.



Per a més informació, es pot consultar tota la normativa sobre l’admissió de l’alumnat en la pàgina web de Conselleria: