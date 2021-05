La Regidoria d’Educació de Sueca instal·la zones d’ombra en l’aulari provisional del CEIP Carrasquer

Connect on Linked in

Tal com havien sol·licitat les famílies de l’alumnat del CEIP Carrasquer, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca ha instal·lat esta setmana unes estructures perquè els i les menors puguen gaudir de zones a l’aire lliure amb ombra en l’aulari provisional que, des de l’inici d’este curs, estan utilitzant fins que finalitzen els treballs d’adequació de l’edifici del col·legi. “Des de dimarts passat, l’alumnat del col·legi Carrasquer ja disposa de l’estructura d’ombra que ens demanava l’AMPA i el propi centre. En el Departament teníem prevista esta actuació des de fa temps, (una mostra d’això són les instal·lacions provisionals que havíem posat), però no es va poder finalitzar el projecte inicial perquè no garantia la seguretat dels xiquets i xiquetes. Per això, hem hagut d’esperar fins a procedir a la instal·lació d’una coberta que complira amb totes les garanties que necessiten els nostres menors, a fi que puguen gaudir el que queda de curs en les millors condicions, així com els participants de l’Escola d’Estiu, que s’oferirà el mes de juliol”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, qui ha assenyalat que des de l’Ajuntament s’ha estat treballant durant tot el curs per a cobrir les necessitats de l’alumnat.