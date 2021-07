La Regidoria d’Educació de València oferta un nou projecte educatiu sobre disseny per al pròxim curs

Connect on Linked in

Maite Ibáñez: “Mitjançant este programa pretenem introduir el disseny en els centres educatius, amb motiu de la Capitalitat Mundial del Disseny de València en 2022”

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha anunciat que a partir del pròxim curs escolar 2021 – 2022 s’oferirà als centres escolars un nou projecte educatiu amb el qual “pretenem estimular la creativitat artística, fomentar el coneixement sobre el disseny valencià i visibilitzar-lo”. “És important involucrar els centres educatius en el full de ruta de la Capitalitat del Disseny, una excel·lent oportunitat per apropar el disseny a l’alumnat i reivindicar la importància de l’educació artística”.

Amb motiu de la designació de la nostra ciutat com a capital mundial del disseny en 2022, la Regidoria d’Educació ha ampliat el programa Educ-Art amb un nou projecte educatiu sobre disseny dirigit a l’alumnat de Primària i Secundària. Este àmbit temàtic, dins de l’oferta de Projectes Educatius, abasta els tallers, activitats artístiques, musicals, etc. que l’Ajuntament de València ofereix als centres educatius de la ciutat. En este sentit, “l’educació artística i el foment de la creativitat és clau en el procés d’aprenentatge de l’alumnat”, ha assegurat la regidora d’Educació, Maite Ibáñez.

L’objectiu del nou projecte didàctic és reflexionar a través de les arts plàstiques sobre el disseny: què és, la seua contextualització, les funcions i com s’aplica en el nostre dia a dia. Els escolars s’aproximaran al disseny com un procés creatiu, en el qual es busca donar resposta a una necessitat concreta, generalment quotidiana.

L’activitat està dirigida a l’alumnat de 5é i 6é de Primària i als quatre cursos de l’Educació Secundària. El programa es desenvolupa en tres sessions, les quals tenen un plantejament teòric i pràctic. A la primera sessió, s’investigarà i reflexionarà sobre què s’entén per disseny. En la segona sessió, s’indagarà en les eines que empren els dissenyadors i les dissenyadores realitzant proves i esbossos. A la tercera, s’idearà una proposta de disseny col·laborativa que es posarà a prova en la seua execució final. En el projecte oferit a Primària, serà la composició d’un disseny de rajoles valencians. En el projecte oferit a Secundària, serà la creació d’una cartelleria pròpia, on es puga expressar allò que es considere rellevant per al barri. D’esta manera, “es treballarà amb l’alumnat en una proposta relacionada amb l’entorn que habiten, prenent com a referent la riquesa del disseny valencià i com a estímul, el patrimoni cultural del nostre territori”, ha explicat Ibáñez. “Una forma d’incentivar la creativitat, potenciar l’expressió artística, desenvolupar el sistema cognitiu a través de l’art, ampliar coneixements sobre el disseny, fomentar el treball en equip, i reconèixer el disseny valencià”.