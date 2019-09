La Regidoria d’Educació ofereix beques de transport escolar per als estudiants que es desplacen fora del municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha aprovat la convocatòria de beques per al transport escolar 2019. Amb esta mesura es pretén donar suport als joves del municipi que hagen de traslladar-se fora per a cursar els seus estudis universitaris o de cicles formatius de grau mitjà o superior. “Volem contribuir d’alguna manera a sufragar el cost que es genera en les famílies”, ha explicat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez.



Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors legals dels menors d’edat, en representació d’estos, així com els alumnes majors d’edat, que reunisquen els següent requisits: estar empadronats i residir a Sueca, tant els sol·licitants de les ajudes com els menors, almenys un any abans de la data de la publicació de la convocatòria; estar matriculats en el curs 2018-19 en centres situats fora del terme municipal de Sueca; i estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.



Des de la Regidoria d’Educació s’informa que, en breu, el BOP publicarà la convocatòria i, a partir d’eixe moment, es disposarà de 15 dies hàbils per a presentar les sol·licituds corresponents. Els interessats podran consultar esta informació en les xarxes socials i la pàgina web de l’Ajuntament, on també trobaran les bases.



Enguany, com a novetat, les quanties de les ajudes dependran de la distància a recórrer, sent de 100 euros per a recorreguts de menys de 18 quilòmetres; de 150 euros, de 18 a 45 quilòmetres; i de 200 euros, per a més de 45 quilòmetres.