La Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua enceta hui les obres d’instal·lació de les noves canonades d’aigua de l’avinguda Peris i Valero que substituiran les actuals, en funcionament des de 1.954. La nova instal·lació, de més de kilòmetre i mig, millorarà la qualitat del subministrament i la pressió de l’aigua que arriba als districtes del centre i l’est de la ciutat. Les obres obligaran a tallar per fases durant un any l’avinguda de Peris i Valero en direcció a l’avinguda d’Ausiàs March.



Les obres es realitzaran en quatre fases per minimitzar l’impacte de la canalització sobre el trànsit rodat i la mobilitat del veïnat. Així, la primera fase transcorrerà des de Jacinto Benavente al carrer Lluís de Santàngel a l’altura de l’avinguda d’Amado Granell. Durant esta primera fase, que comença hui, la línia 19 de l’EMT suprimirà la parada situada en Regne de València-Ciscar mentre que la parada de la línia 14, ubicada a Escultor Capuz-Lluís Oliag imparell, es trasllada a la vorera d’enfront.



Mentre duren les obres, el trànsit rodat es desviarà per itineraris alternatius com l’eix Mestre Racional, Maties Perelló i els Centelles. No obstant, es permetrà el pas per les vies transversals i l’accés dels veïns i veïnes de l’avinguda. Es recomana, igualment, consultar els canals oficials del servici de trànsit de l’Ajuntament de València i de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) per actualitzar la informació sobre la mobilitat per esta zona de la ciutat.



1.550 METRES DE CANONADA D’AIGUA



Les obres, que tenen un cost de 3.307.551’43 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de vint-i-sis mesos, comporten la instal·lació de 1.550 metres de canonada DN600 mm de fundició dúctil que discorrerà per l’avinguda Peris i Valero des de la plaça de Manuel Sanchis Guarner a l’avinguda de Jacinto Benavente. La nova conducció substitueix l’actualment existent, de fundició gris, que es troba en servici des de 1954. L’objectiu de les obres és millorar el cabal i augmentar la pressió d’aigua als habitatges dels districtes del centre i de l’est de la ciutat. Les obres també inclouen la col·locació d’un cabalímetre i dos conduccions de DN150 mm i DN100 mm de fundició dúctil que emmallaran la xarxa de distribució existent en la zona.

TANCAMENT DE LA CARRERA DEL RIU



Durant els pròxims tres mesos també romandrà completament tallada la Carrera del Riu, a Pinedo, per obres de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua. La via estarà tallada tant en sentit d’entrada a la ciutat, com a la V-30 i al Saler.



Les obres obliguen a desviar el trànsit rodat per la CV-500 tot i que es permetrà l’accés a Pinedo dels residents.



Estes obres també obligaran al desviament de diverses línies de l’EMT. Així, les línies 14 i 15 circularan fins a la Travessera de Pinedo a la Mar. Les línies 24 i 25 que circulen cap al Palmar i el Perelló hauran de fer-ho per Carrera del Riu, Mossén Cuenca i Camí dels Muntanyars. Per la seua banda, els autobusos que facen el mateix camí però en sentit d’entrada a València només tindran parada en la intersecció entre Carrera del Riu i Camí del Tremolar.