La Regidoria d’Esport amplia els horaris i l’oferta de les activitats dirigides en el Pavelló Cobert davant la gran demanda

La Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Sueca ha realitzat una remodelació dels horaris de les activitats dirigides que ofereix el Pavelló Cobert, a fi de poder augmentar el nombre de places disponibles davant la gran demanda de persones interessades a assistir. Des del departament expliquen que, per a evitar la formació de cues a l’hora d’inscriure’s, es va decidir adjudicar les places de les activitats amb major demanda per sorteig, el qual va tindre lloc divendres passat en un acte públic en el saló de Plens de l’Ajuntament. Així mateix, informen que, des del Pavelló, es contactarà amb les persones agraciades en el sorteig d’estes places per a confirmar la seua assistència. La resta de persones apuntades, podrà triar entre els nous torns i horaris d’activitats. “El sorteig ha determinat els 15 usuaris i usuàries que podran acudir a les hores més demandades. La resta podrà triar entre els nous grups i horaris que s’han habilitat i les noves activitats que s’oferiran en esta temporada 2021-22. Ningú es quedarà sense poder acudir a les seues classes. Al mateix temps, anime a tota la ciutadania al fet que s’apunte a practicar esport ja que, amb l’augment de les classes que hem introduït enguany, disposem de més places vacants”, ha assenyalat Celia Beltrán, regidora d’Esport.

En la present temporada, totes les classes tindran una duració de 50-55 minuts, les sessions es realitzaran dos dies a la setmana i, els divendres, les classes seran obertes prèvia reserva, sempre que les mesures de prevenció per la Covid-19 ho permeten. Les modalitats que s’ofereixen enguany són: Body Hit, Cubbà, GAP-STEPS i Pilates. Els usuaris preinscrits tindran prioritat en l’elecció de torns nous. Per a la resta de places, es podrà optar a partir de l’1 d’octubre.