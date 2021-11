La Regidoria d’Esport d’Alzira se compromet en realitzar una recepció oficial en el Saló Noble al tennista alzireny Pedro Martínez

Connect on Linked in

El món de l’esport alzireny pot presumir de comptar amb esportistes que traspassen les fronteres autonòmiques i nacionals. Un d’ells és el tennista Pedro Martínez, qui amb només 24 anys ja ocupa el lloc 60 del rànquing ATP.

És una enorme satisfacció per a l’esport local assabentar-nos de la immediata incorporació de Pedro a la concentració de l’equip espanyol en Madrid per a disputar per primera vegada la Copa Davis.

El treball i esforç té la seua recompensa. Pedro s’ha consolidat enguany entre els cent primers de la classificació mundial després d’aconseguir la primera final d’ATP de la seua carrera en el torneig de Kitzbühel.

A més també va aconseguir guanyar el seu tercer ATP Challenger en Sevilla i va ser quart finalista en el torneig ATP de Moscú, i es posiciona en la tercera ronda de l’obert d’Austràlia i Wimbledon.

«Tots estos imparables mèrits fan que a dia de hui Pedro Martínez siga un dels esportistes més destacats en la nostra ciutat, per això com a regidor d’Esports em compromet realitzar una recepció oficial al Salo Noble de l’Ajuntament d’Alzira per tal de reconéixer tots els assoliments aconseguits fins ara i sens dubte tots els que estan per aplegar», ha declartat Fernando Pascual, responsable de l’àrea d’Esports.