La Regidoria d’Esport de Sueca informa els majors de 65 anys sobre com es desenvoluparan les classes en el Pavelló Cobert per a previndre la Covid-19

La Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Sueca ha convocat una reunió informativa per a explicar als usuaris i usuàries de més de 65 anys, del Pavelló Cobert, com es desenvoluparan les classes en este curs després d’aplicar tots els protocols corresponents front a la Covid-19. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora d’Esport, Celia Beltrán, han assistit a esta trobada a la qual ha acudit també un gran nombre de ciutadans i ciutadanes interessats en esta activitat esportiva. “Els hem convocat per a explicar-los totes les normes que s’hauran de complir a fi d’evitar al màxim qualsevol risc de contagi. Som conscients que tots i totes tenien moltes ganes de començar amb les seues classes, però abans havíem d’estudiar molt bé com desenvolupar este curs, ja que els nostres majors són les persones més vulnerables davant esta malaltia”, ha explicat Beltrán. L’alcalde de Sueca, per la seua banda, ha agraït a totes i tots els presents la seua assistència i interés, i els ha animat a no deixar de practicar esport per a sentir-se millor, sempre sota les més estrictes mesures de seguretat. “Sé que les activitats que realitzeu ací són importants per a vosaltres, i per això, posarem en marxa el curs amb l’objectiu que realitzeu esport de la manera més segura”, ha assenyalat Vázquez.



Una de les novetats introduïdes enguany, és que els usuaris i usuàries només podran assistir a una classe per setmana, a diferència d’anys anteriors en els quals podien acudir lliurement a les que volgueren. Per a això, s’han format quatre grups, de 21 persones màxim cadascun, que podran acudir a classe els dimarts i dijous, a les 10.15 o a les 11.15. “Hem hagut de reduir la quantitat d’assistents en grups bambolla perquè, si es donara el cas de produir-se algun contagi, haver d’aïllar al menor nombre possible de persones. També, lamentablement, només podran acudir una hora a la setmana i no podran realitzar canvis de classe. Així mateix, tenen l’opció de practicar la gimnàstica de manteniment també a les seues cases, amb l’assessorament per telèfon d’un dels nostres professors”, ha explicat Beltrán.