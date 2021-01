La Regidoria d’Esport entrega els premis de la Cursa Nadalenca virtual en forma de targetes regal per a consumir en el comerç local

Connect on Linked in

La Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Sueca, junt a l’associació comercial Arrima’t, van entregar ahir a la vesprada els premis de la Cursa Nadalenca virtual, convocada durant les passades festes. “Enguany, la crisi sanitària ens va impedir celebrar esta cursa com estàvem acostumats, amb les nostres disfresses i junt a familiars i amics; per esta raó, i per a no perdre un moment de diversió, la vam reconvertir en un concurs de disfresses amb diverses categories. Esta vesprada, els i les guanyadors i guanyadores han rebut el seu premi en forma de targeta regal per a consumir en els comerços locals participants en la Mostra d’Aparadors nadalencs. D’esta manera, volem col·laborar també amb un dels sectors de Sueca més castigats per la situació actual”, ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán, qui, en haver obtingut un dels premis, a l’haver sigut la seua l’única fotografia presentada en la categoria de mascotes disfressades, ha anunciat que la targeta regal obtinguda s’emprarà a comprar aliment en un dels negocis de la ciutat participants, per als gossos i gats acollits en les dues protectores de Sueca.



“Vull felicitar la regidora d’Esports per esta iniciativa adaptada a la situació sanitària actual; així com a tots els participants per col·laborar aportant el seu enginy. Desitgem que l’any que ve puguem celebrar esta carrera, que sempre aconsegueix un gran èxit de participació, de manera col·lectiva i presencial, així com qualsevol altre tipus d’acte, cultural, social…, perquè, anímicament, és una necessitat”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



Els premis, que oscil·laven entre els 50 i els 400 euros, segons la categoria (individual, per parelles o equips), van ser entregats en el saló de plens de l’Ajuntament de mans de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’Esport, Celia Beltrán; i el president d’Arrima’t, Tony Landete; en un acte celebrat en diferents franges horàries per a evitar que coincidira més d’un premiat en cada lliurament i respectar així els protocols de seguretat.



“Gràcies a esta iniciativa de la Regidoria d’Esport, hem pogut posar en marxa una campanya més per a injectar al voltant de 2.000 euros, repartits en els diferents premis, en els comerços de Sueca participants en la Mostra d’Aparadors, igual que els altres premis que s’han estat entregant d’altres iniciatives. Per això, vull donar les gràcies a l’Ajuntament per haver col·laborat, una vegada més, intentant mitigar en part la situació del comerç local”, ha explicat Tony Landete, president d’Arrima’t.