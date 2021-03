La Regidoria d’Esports d’Alzira crea un web per a un accés ràpid i senzill a tot allò referent al món de l’esport local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria d’Esports ha creat un web a través de la qual s’articula tot allò referent al món de l’esport a la ciutat d’Alzira.

Utilitzant la distribució en pestanyes podem accedir a les diverses seccions en què està estructurada: notícies, tant de la Regidoria com dels clubs.

Instal·lacions, on podem trobar la informació de les dependències municipals que acullen modalitats esportives com l’estadi Luis Suñer Picó, els pavellons Fontana Mogort i Pérez Puig; el Palau d’Esports; el Camp d’Esports Venècia; el Nou Trinquet; la Piscina Coberta; i la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.

Associacions Esportives: on podem consultar la informació referent a totes les associacions de la nostra ciutat vinculades a l’esport.

Escoles Esportives: Igual que en la pestanya anterior ens mostra al detall les dades de cada una de les Escoles Esportives d’Alzira.

Contacte: una secció de molta utilitat, ja que oferix la informació referent al Departament d’Esports, a més de facilitar la reserva de pistes telemàticament i també la lectura dels reglaments d’utilització de les instal·lacions esportives municipals.

El web es pot visitar tant en valencià com en castellà. Per accedir a el web has d’entrar en el web municipal alzira.es, punxar en serveis municipals i accedir a ella a través de la pestanya d’esports. https://esportsmunicipalsalzira.com/

«L’activitat esportiva a Alzira és molt alta i necessitaven articular de manera àgil i senzilla tota la informació al voltant de les activitats, instal·lacions i tot el referent a l’esport, per això a través de el web podem obtindre de manera simple i ràpida tot el que necessitem per a fer ús de les dependències municipals dedicades a la pràctica de l’esport», segons ha detallat Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea.