La Regidoria d’Esports d’Alzira incentiva l’esport femení amb el lliurament de 15.000 euros en subvencions

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria d’Esports posa en marxa les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Alzira per a incentivar l’esport femení entre les entitats esportives constituïdes legalment i que centren les seues activitats en la nostra ciutat.

Una vegada valorades les sol·licituds presentades i de conformitat amb les bases que regixen la convocatòria de les subvencions s’ha decidit lliurar els 15.000 euros d’ajuda entre els següents beneficiaris:

Club Halterofília Alzira; Club Atletisme la Rabosa; Associació Ajuda al Futbol Base; Ciutat d’Alzira; Club de Patinatge Wheeling Alzira; Club Alzira Futbol Sala; Carmen López Martínez; Club Karate Alzira; Club Gimnàstica Rítmica Ribera Alta Alzira; Club Esportiu Leo; i Encarnación Fernández Galdón.

«Com a regidor d’Esports m’enorgullix que diversos clubs de la ciutat complisquen els requisits necessaris per a ser partícips de les subvencions a l’esport femení, hem de trencar d’una vegada per totes les barreres que encara en moltes modalitats esportives es tracta l’esport realitzat per les dones amb una inferior cobertura mediàtica i una falta de reconeixement inferior respecte a l’esport masculí», ha remarcat Fernando Pascual.

«La pràctica esportiva és importantíssima, com també ho és acabar amb les bretxes imposades en esta societat, i per a tal menester cal donar passos valents i ferms com realitzem des de la Regidoria d’Esports», segons el regidor.

També s’han atorgat les ajudes a l’esport d’elit que amb un total de 7.500 euros han sigut distribuïdes entre els clubs d’Atletisme Crespo Runners; La Rabosa; i el d’Halterofília.