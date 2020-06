La Regidoria d’Esports de Meliana condiciona la pista coberta de bàsquet

Connect on Linked in

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Meliana ha realitzat un conjunt de millores d’inversió i manteniment al recinte del poliesportiu per un valor d’uns 20.000 €, que s’han destinat a la millora d’instal·lacions i infraestructures.

Com explica el regidor d’Esports, Manuel Ferrer: “hem aprofitat els mesos de tancament del poliesportiu motivats per l’estat d’alarma i la crisi sanitària per a fer tasques de manteniment i millora, atés també que el personal del poliesportiu ha estat en actiu col·laborant amb els serveis decretats com a essencials en diverses tasques d’interés general, com ara les desinfeccions dels carrers i les places del poble o el repartiment de masqueretes”. Així, com a inversió, s’ha dotat el poliesportiu d’un contenidor d’emmagatzematge per al material i la maquinària de manteniment i d’un mòdul d’oficina per al club de pàdel de Meliana.

Alhora, detalla el responsable: “s’ha repintat la pista coberta de bàsquet, amb una millora notable de la superfície, tant des del punt de vista visual com antilliscant”. Entre les millores, també hi ha previst el canvi d’una part de la tela metàl·lica deteriorada del frontó valencià i la instal·lació d’una xarxa per a evitar que les pilotes del pàdel puguen eixir-se’n a la futura zona d’oci dels torradors municipals en fase de construcció.

Finalment, Ferrer conclou: “tambéestem treballant i ajustant la represa de l’activitat del poliesportiu a les diferents fases que anem assolint i, molt especialment per l’època, la temporada de piscina”. En aquest sentit, Meliana sí que té previst obrir les piscines atenent totes les indicacions de seguretat, higiene i aforament marcades per l’autoritat sanitària, que es concretaran els primers dies de juny.