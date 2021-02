La Regidoria d’Esports ha realitzat obres de manteniment i millora al pavelló Pérez Puig d’Alzira

Connect on Linked in

Aprofitant el tancament dels centres esportius amb motiu de la crisi sanitària, des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, s’ha aprofitat per a realitzar una sèrie de millores en el pavelló poliesportiu Pérez Puig.

«És el primer pavelló que es va obrir a la nostra ciutat i necessitava una urgent intervenció per tal d’adequar les diverses estances. Amb esta actuació hem aconseguit donar al Pérez Puig una millor imatge i dotar-lo d’unes instal·lacions dignes per a la pràctica de l’esport», segons el regidor encarregat de l’àrea esportiva, Fernando Pascual. S’han realitzat treballs en els lavabos del públic de la primera planta, i s’han canviat les canalitzacions de l’aigua potable; adequació dels marcs i portes, tant de fusta com de ferro, donada la seua antiguitat; l’enrajolat de totes les instal·lacions: trencats, sense adherència i amb desperfectes; noves lluminàries als lavabos i l’habilitació d’una cabina per a persones amb mobilitat reduïda.

També s’ha aprofitat per a executar treballs d’impermeabilització i segellament del clavegueram de la terrassa annexa al bany d’homes.

Una altra de les pretensions ha sigut millorar les instal·lacions dels usuaris i esportistes, per a la qual cosa s’han retirat els bancs de fusta encastats a la paret que provocaven continus danys als enrajolats de les instal·lacions. S’han executat tots ells amb obra i solidesa suficient per al seu ús, rematant-los superiorment amb materials nobles amb qualitats higièniques i durabilitat aptes per a l’ús a què es destinen les instal·lacions.

S’han netejat tots els canals i s’han disposat reixes en els orificis dels baixants per a evitar l’acumulació de fulles dels arbres que envolten el pavelló.

Pel que fa a les graderies del públic s’han segellat les juntes de les plaques de formigó per les quals accedia l’aigua per filtració als vestuaris, per la qual cosa caldrà més endavant intervindre en la coberta del Pérez Puig.