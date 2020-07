La Regidoria d’Esports i els clubs organitzadors decideixen suspendre activitats esportives d’arrelament a la ciutat

Connect on Linked in

Després de l’anunci de la suspensió de les Festes Majors de Sueca, a causa del Covid-19 i l’evolució actual que està tenint la malaltia amb l’aparició de nous rebrots per tot el país, la Regidoria d’Esports ha anunciat també la suspensió de les activitats esportives que s’emmarquen en el programa de les festes. “Les circumstàncies de la pandèmia que vivim ens obliguen a prendre esta mesura, la més lògica després de la suspensió de les Festes Majors. Després de sospesar la situació amb els clubs organitzadors, s’ha decidit suspendre actes de gran participació i arrelament com la Concentració de Motos, el Concurs de Tir i Arrossegament, la Volta a Peu ‘Ciutat de Sueca’ o la Cursa de la Fira, entre altres, davant la impossibilitat de mantindre les distàncies i les mesures de seguretat que recomanen les autoritats sanitàries”, ha explicat la regidora d’Esports, Celia Beltrán, qui ha assenyalat també que “practicar esport és poder gaudir-lo amb garanties i, davant la situació actual, ens hem vist obligats a suspendre. No obstant això, estem treballant per a poder oferir altres activitats esportives en les quals es puguen garantir les mesures higiènicsanitàries i de distanciament social”.