La Regidoria d’Esports presenta l’avantprojecte del nou complex esportiu amb pavelló i pista d’atletisme de Paiporta

La instal·lació ocuparà 15.300 metres quadrats i s’ubicarà entre la piscina coberta i el camp de futbol El Palleter. L’Ajuntament ha tingut en compte els suggeriments dels clubs locals per a elaborar el document

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, han presentat aquest dijous l’avantprojecte del nou complex esportiu amb pavelló i pista d’atletisme de Paiporta als clubs de la localitat. En una trobada celebrada a les instal·lacions del Servei Municipal d’Esports, l’alcaldessa i la regidora han explicat els detalls de la instal·lació, que ocuparà una parcel·la de 15.324,98 metres entre la piscina coberta i el camp de futbol El Palleter.

Per a la redacció de l’avantprojecte, la Regidoria d’Esports ha tingut en compte els suggeriments dels clubs quant a les necessitats de la nova instal·lació expressades en diferents reunions celebrades al llarg dels últims mesos.

“Ens trobem a l’inici d’un procés que cristalitzarà en la construcció de la dotació esportiva més important de les últimes décades per al nostre poble, que tenia una carència quant a instal·lacions per a poder practicar esports a cobert”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín. “Paiporta necessitava un pavelló esportiu, era una demanda històrica dels clubs i, amb treball conjunt i esforç, ho aconseguirem”, ha conclòs la dirigent paiportina.

Per a la regidora d’Esports, Marian Val, “la principal premissa per a portar endavant una instal·lació així és que fora funcional, que la pogueren aprofitar des del primer dia el màxim de xiquetes i xiquets amb el màxim de possibilitats per a totes les disciplines esportives”, ja que “és la manera més efectiva de fomentar la pràctica esportiva i els hàbits de vida saludables, que és, al remat, l’objectiu final”.

El nou complex esportiu de Paiporta comptarà amb un gran pavelló de més de 3.300 metres quadrats dividits en dos altures, amb una pista central polivalent en la qual es podran practicar tot tipus d’esports com handbol, bàsquet, futbol sala o voleibol. A més, la pista central es pot convertir en tres transversals, per a facilitar entrenaments i partits simultanis. El paviment de la pista també estarà adaptat per a acollir entrenaments i competicions de patinatge artístic.

També a cobert hi haurà quatre sales polivalents, una d’elles, preparada per a convertir-se en sala de conferències, projeccions i espai de formació. A més, els clubs esportius comptaran amb espais propis per a reunir-se i magatzems per a guardar material de forma segura. I tot en un edifici ideat des de la sostenibilitat, tant des del punta de vista del consum energètic com dels materials de construcció.

Nova pista d’atletisme

En la part exterior, el nou complex esportiu de Paiporta comptarà amb una pista d’atletisme de 300 metres i una gran zona verda que, sumada a la que va aparellada al pavelló, arriba fins als 11.000 metres. Aquesta pista d’atletisme té les dimensions d’instal·lacions a cobert d’entrenament, tot i que estarà a l’exterior, i comptarà amb recta de 100 metres i la possibilitat de practicar salt de longitud, salt d’altura i llançaments.

El complex esportiu es completarà amb un aparcament amb capacitat per a 110 vehicles i punts de recàrrega per a motos i cotxes elèctrics.

Després de la presentació de l’avantprojecte d’aquest dijous, l’Ajuntament licitarà i adjudicarà en concurs públic la redacció del projecte definitiu per a, més endavant, licitar i adjudicar la construcció del complex esportiu