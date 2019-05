La Regidoria d’Hisenda informa als portaveus de la Comissió d’Interior de la liquidació de l’exercici 2018 i la cancelació del deute bancari de l’Ajuntament de Benetússer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Comissió Informativa d’Interior és va reunir ahir per la vesprada amb els portaveus dels grups polítics amb representació en el consistori en el marc de la celebració, la pròxima setmana, de l’últim ple de la legislatura.



La regidora Reme Navarro va traslladar la informació de la liquidació de l’exercici de 2018 que s’ha tancat amb un romanent de tresoreria de 4 milions d’euros

La Regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Benetússer Reme Navarro va informar ahir als portaveus dels grups polítics que formen part de la Comissió d’Interior de la liquidació de l’exercici 2018 que permetra cancelat el deute bancari que arrossegava el consistori. La mesura s’ha pogut dur a terme gràcies als superàvits dels contes municipals en els últims exercicis. En l’últim, el de 2018, el romanent de tresoreria al fi de l’any va ser de 4 milions d’euros.



D’aquesta forma, i segons l’explicació de la regidora i el interventor en la comissió, amb l’estalvi acumulat l’any passat s’ha pogut afrontar el deute d’1,6 milions d’euros que quedava pendent amb les entitats bancàries i en sobra per a poder afrontar altres actuacions necessàries per al poble com la millora del clavegueram o de l’accessibilitat en algunes zones. La suma dels préstecs que tenia l’Ajuntament de Benetússer en 2015 era de 4,5 milions d’euros.