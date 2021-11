La regidoria d’Igualtat d’Algemesí presenta la programació pel Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a les Dones

Print This Post

Al voltant del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a les Dones -també conegut com el 25N – es desenvolupa tota una campanya de conscienciació, finançada pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que va presentar ahir la Regidoria d’Igualtat al Saló d’Actes de l’Ajuntament. La programació comença al Teatre Jaume I esta vesprada, a les 19 h, amb la projecció de quatre documentals curts relacionats amb el feminisme i s’estendrà fins al dissabte 27 de novembre.

“Es tracta d’una programació molt heterogènia i gratuïta, on podem trobar obres de teatre, projeccions, recitals, performances o contacontes per tal d’arribar a totes les edats i a tots els públics” ha declarat Fina Machí, la regidora d’Igualtat. Sense anar més lluny, demà divendres a les 19h30 el Casino Lliberal d’Algemesí acollirà la presentació del joc de cartes La coneixes? sobre dones valencianes que han fet història amb la intervenció de l’autor, Enric Ramiro, i la il·lustradora, Meritxell Girbés.

El Centre de Participació Ciutadana del Raval també ha impulsat activitats al voltant d’aquesta dada, com la creació dels murals Les nostres mans pel projecte Barri-Escola i el Raval diu no a la violència de gènere pel grup motor de veïnes i veïns. Entre elles destaca la programació dels dimarts 16 al matí, on agents de salut del Projecte RIU activaran un punt de salut comunitària i violència de gènere al barri del Raval, seguit de l’activitat col·lectiva La màgia de les castanyes torrades.

La setmana que ve destaca la visita de la guanyadora del premi Goya, Mabel Lozano, que projectarà el seu curtmetratge premiat Biografia del cadáver de una mujer i dirigirà un col·loqui a les 19 h al teatre Jaume I el dijous 18. A més, el mateix dia al matí també serà projectat el seu documental Chicas Nuevas 24h al Teatre Municipal, aquesta vegada destinat als escolars de 3r, 4t de la Eso i Batxillerat.

Així mateix, la poesia reivindicativa tindrà el seu espai al Casino Lliberal el dissabte dia 20 de la mà de l’escriptora Marta Fornés, també coneguda com a Mississippi, amb un recital de poesia organitzat per l’Associació de Dones Feministes d’Algemesí, l’Eixam.

Per la seua banda, el públic infantil serà partícep de la campanya de conscienciació amb el contacontes Stop violència de gènere la vesprada del dimarts 23 a la Biblioteca Municipal, espai col·laborador que habilitarà una secció de bibliografia d’igualtat i gènere durant tots aquestos dies. Relacionat amb la lectura, però esta vegada per a totes les edats, la seu de la Creu Roja d’Algemesí acollirà, la mateixa vesprada, una lectura interpretativa del llibre Querida Ijeawele, Com educar en el feminisme de l’escriptora Chimanda Ngozi a les 18 h.

El dia 25N, la Plaça Major és l’espai escollit per a la performance titulada Estem fartes! a càrrec de l’Eixam a les 20 h, vesprada en la qual també es procedirà a enllumenar la façana de l’Ajuntament, que vestirà de morat durant dos dies.

Per últim, el 26 i 27 de novembre es tancarà la programació amb una obra de teatre per a celebrar les feminitats dissidents, anomenada Feas, que serà el divendres al Teatre Jaume I i un taller de foment de les relacions igualitàries, que s’impartirà al Conservatori el dissabte al matí per a la Societat Musical d’Algemesí.