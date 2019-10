La Regidoria d’Igualtat d’Almussafes inicia una sèrie d’actuacions en l’àmbit educatiu

L’Ajuntament desplega diverses iniciatives per a promoure la corresponsabilitat i la coeducació



Docents, famílies i estudiants són els destinataris dels tallers i xarrades organitzades per a avançar en aquest camp



Almussafes continua amb el desenvolupament del seu Pla Municipal d’Igualtat amb l’organització d’una sèrie de tallers i conferències per a tractar els temes de la corresponsabilitat i la coeducació. Per a això, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat celebra hui, divendres 25 d’octubre, dues xarrades per a abordar aquestes qüestions, una dirigida al professorat i una altra a les famílies. En elles, professionals especialitzats en igualtat de gènere de la consultora Equality Momentum explicaran diversos continguts teòrics i exposaran casos reals per a aportar un enfocament pràctic a la matèria. Durant el mes de novembre, l’alumnat de 1r, 2n i 3r de Primària dels CEIP Almassaf i Pontet també tindrà l’oportunitat d’aprendre sobre rols i estereotips de gènere amb els tallers que rebran a l’aula.



El Pla Municipal d’Igualtat 2018-2020 impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes comença el desenvolupament de les accions relacionades amb l’àmbit de l’educació, un apartat en el qual es preveu la posada en marxa de diferents tallers amb l’objectiu de treballar amb tots els agents implicats en aquest àmbit els valors que contribueixen a aconseguir la plena igualtat entre homes i dones.



Així, el tret d’eixida a aquest ambiciós projecte es duu a terme hui, divendres 25 d’octubre, de 13 a 15 hores a la sala de conferències del Centre Cultural amb una conferència sobre corresponsabilitat i coeducació dirigida al professorat del municipi i impartida per professionals de la consultora Equality Momentum, especialitzada en igualtat de gènere.



“Des de l’Ajuntament d’Almussafes apostem per una educació per la igualtat que respecte les diferències de tota mena, les valore i que, d’alguna manera, compense les desigualtats que tenen els i les joves, i especialment les dones, pels estereotips existents”, ha assenyalat la regidora de Polítiques de Igualtat, Belén Godoy durant l’obertura de la sessió.



L’edil, qui confia que “la proposta resulte molt productiva i que els coneixements i pautes adquirides puguen aplicar-se a les aules”, assegura que amb aquest projecte el consistori fa “un nou pas cap a la igualtat real”. “Sabem que vosaltres, els docents, esteu plenament compromesos amb aquest objectiu”, els ha traslladat aquest migdia en la presentació de l’acte.



En la xarrada, que es repetirà aquesta vesprada de 17.30 a 19.30 hores per a pares, mares i tutors legals, es presenten els continguts i conceptes teòrics per a passar després a realitzar un recorregut per casos personals i vivències, un sistema amb el qual es pretén donar un enfocament pràctic al tema, atés que es posen en comú les idees i comentaris de les persones assistents. En la sessió vespertina hi haurà servei de monitor per als xiquets i xiquetes de les famílies participants.



Tallers escolars

En la mateixa línia, durant el mes de novembre els i les estudiants dels centres d’educació primària d’Almussafes també rebran informació sobre aquest assumpte gràcies al taller ‘Canals de transmissió de rols i estereotips de gènere’ que es desenvoluparà en horari lectiu en els CEIP Almassaf i Pontet. El dimecres 6 de novembre s’impartirà a l’alumnat de 1r de Primària, el dilluns 11 al de 2n i el dimarts 19 al de 3r.



“El nostre objectiu és que tota la comunitat educativa tinga al seu abast la possibilitat de treballar aquests continguts perquè al final és tasca de tots i totes posar de la nostra part perquè la igualtat siga efectiva. Si ens centrem en un col·lectiu i desatenem els altres el canvi no arribarà mai. Aquesta visió de 360 graus ens permet actuar de manera coordinada per a avançar cap a la nostra meta”, ressalta Godoy.



Pla Municipal d’Igualtat

El Pla Municipal d’Igualtat 2018-2021 és el document que guia les accions del consistori per a continuar implementant iniciatives que contribuïsquen a la plena igualtat dels veïns i veïnes de la població. En ell destaca la introducció de la perspectiva de gènere en les actuacions municipals i es garanteix un entorn participatiu i lliure de desigualtats i discriminacions basades en el sexe.



A més, el text posa en relleu la necessitat que prevalguen els valors igualitaris i de respecte a la diversitat en els àmbits cultural, educatiu i esportiu i estableix un full de ruta que, a més, aborda qüestions com la de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés i la permanència de les dones en l’àmbit laboral en igualtat de condicions.



Finalment, s’incideix en una sèrie d’accions per a avançar cap a un municipi lliure de violència de gènere i masclista, amb la creació de protocols d’actuació i la conscienciació, no sols de la ciutadania i entitats locals, sinó també de tot el teixit empresarial, sobre la rellevància de previndre i lluitar contra el maltractament de manera conjunta.