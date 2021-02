La Regidoria d’Igualtat de Picassent fa balanç de les atencions realitzades durant 2020

Print This Post

La incidència de la Covid19 en la societat s’ha fet notar. Les xifres mostren un augment en les atencions realitzades al llarg dels mesos d’abril i maig de 2020, amb l’acompanyament i el suport cap a les dones que feren ús d’este servei municipal

2020 queda ja enrere però malauradament, amb l’aparició de la Covid19 i les conseqüents mesures de confinament i limitació de la mobilitat, entre altres, el Servei d’Atenció a les Dones, després de realitzar un balanç de treball, apunta clarament un augment considerable de les mateixes.

I és que, al llarg de 2020, un total de 127 dones varen ser ateses per este servei municipal, 54 de les quals foren ateses per primera vegada en el total d’atencions realitzades que ascendeix a 776 i que versaven sobre qüestions diverses de caràcter psicològic, social i també laboral.

Segons les xifres estudiades per l’àrea, des de l’abril fins a juliol de 2020, pràcticament des que va estar vigent l’estat d’alarma, queda com la temporada on es va registrar el major número d’atencions realitzades: 137 a l’abril, 79 al maig i 60 al mes de juliol.

Des de l’àrea d’Igualtat s’explica que un 20’37% son les pròpies dones les quals sol·liciten cita al servei; un 18’52% afirmen que han parlat dels serveis a altres usuàries, mentre que la derivació entre altres professionals son derivades per l’Oficina d’atenció a les víctimes del delicte, en mateixa xifra per la Guàrdia Civil, un 7’41% per la Policia Local; un 11’11% pels Serveis Socials municipals i un 5’56% pel Centre de Salut.

Tal i com apunta la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Picassent, Belén Bernat, «Les xifres ens mostren una variació considerable en les atencions realitzades si atenem a les dades de 2019. Des d’este Servei continuarem oferint assessorament, suport i acompanyament a totes les dones que ho puguen necessitar».