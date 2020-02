La Regidoria d’Igualtat llança un calendari anual d’imatges a Alboraia

Print This Post

Cada mes es publica una imatge des de l’Ajuntament d’Alboraia, aquest mes commemorant el Dia Internacional de la Dona i la Ciència





Des de la Regidoria d’Igualtat del consistori s’ha preparat una imatge per a cada mes de l’any.

Imatges que reflexionen i pretenen conscienciar sobre la igualtat i la no discriminació.

La imatge del mes de gener girava entorn al concepte “Apoderament”, és a dir, la capacitat d’adquirir (normalment per part d’un grup o sector social amb menys privilegis) un major domini i control sobre la vida pròpia, les circumstàncies que l’envolten i els elements que formen part d’ella. El lema: “Comença l’any reconstruint la teua pròpia identitat: Estima’t!”



Per a aquest mes, en ocasió del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència que es celebra el dimarts 11 de febrer, s’ha presentat una nova imatge sobre aquest tema.

El lema: “Encén els teus somnis”, una imatge que il·lustra la importància de la incorporació de les dones a la ciència.

La regidora d’Igualtat, Zeudi Estal Daries, al costat de la regidora de Serveis Socials, Susana Cazorla Martí, han presentat la campanya fent-se una foto amb els cartells de gener i febrer.



Les imatges es difonen mensualment per xarxes socials i whatsapp amb l’objectiu d’arribar a tantes persones com siga possible.