La Regidoria d’Igualtat organitza una taula rodona contra la violència de gènere amb testimonis en primera persona

La Casa Benlloch ha acollit una xarrada on han assistit al voltant de 40 persones per conéixer el “Compliment de la Llei Orgànica 1/2004 en l’atenció a dones víctimes de violència de gènere a Picassent. Testimoni en primera persona”, emmarcada dins de les accions organitzades per a la campanya “Assumeix-ho. És maltractament” amb motiu del 25N



La taula redona, organitzada per la Regidoria d’Igualtat, va comptar amb la participació de Paco Mata, Policia Local de Picassent, així com d’una dona supervivent a una situació de violència i Amparo Faubel, educadora social, totes dos vinculades a l’Associació Alanna.



Paco Mata va centrar la seua intervenció sobre l’exposició de les dades principals obtingudes al seu treball final de Màster, basat en l’entrevista a cinquanta dones víctimes de violència de gènere a Picassent. Açò ha permès conèixer la realitat viscuda per estes dones, així com aquells aspectes que caldria ser millorables en el procés de detecció, atenció i protecció d’este tipus de situacions.



Per la seu banda, a la seua intervenció, Marta va compartir la seua vivència de violència, el seu procés de recuperació, al mateix temps que va reflexionar al voltant dels llargs processos judicials que es donen en moltes ocasions. També del maltractament que pateixen les filles i fills, de la necessitat de major formació dels professionals en tot el procés d’atenció i protecció de dones víctimes de violència de gènere, així com la necessitat de la implicació de tota la societat davant estes situacions.



Al finalitzar la taula redona, es va obrir un col·loqui en el que s’intercanviaren impressions amb les persones assistents. Entre elles es trobaven professionals tant dels Cossos de Seguretat del municipi com de serveis d’atenció encarregats de l’atenció i protecció de dones en situació de violència.



L’acte va comptar amb la presència de Belén Bernat, regidora d’Educació i Igualtat, qui va assenyalar que, «És necessari realitzar activitats com esta taula redona, una activitat que visibilitza com la violència de gènere es troba més a prop del que pensem, a més que ens permet entendre la difícil situació que pateix una dona en este tipus de situacions i que, de vegades, des de fóra, no s’acaba d’entendre».



Per la seua part, Salvador Morató, regidor de Seguretat Ciutadana i Participació Ciutadana, també present en l’acte va voler destacar el compromís de l’Ajuntament en matèria de violència de gènere manifestant que, «La Policia Local incorporarà un agent més als efectius destacats per al seguiment i atenció de les dones víctimes de violència de gènere».