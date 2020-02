La regidoria i el Consell d’Esports marquen les línies d’actuació per a este 2020

El regidor d’Esports, el socialista Fernando Pascual, s’ha reunit amb el Consell d’Esports d’Alzira en la primera reunió de 2020 per tractar diferents aspectes relacionats amb l’esport local

S’han tractat diferents temes, entre ells el pressupost d’enguany per al departament d’Esports, així com les línies d’actuació per a este any. Entre les propostes de l’àrea d’esports es vol establir un pla de comunicació intern per tal d’informar a cadascun dels clubs i esportistes de l’activitat esportiva que es practica a Alzira. També es seguirà amb el manteniment de les instal·lacions esportives, on es destinarà un total de 170.000 euros del pressupost anuals.



Es continuarà amb les ajudes a tots els clubs, s’inclou una nova partida per a l’esport autòcton de la Pilota Valenciana, així com el suport a l’esport femení. Destacant la inversió de 500.000 euros per a començar les obres de la primera fase de la reparació del sostre del Fontana Mogort.

El regidor responsable de l’àrea, Fernando Pascual, ha destacat que “Dins de les noves actuacions, posarem en marxa el projecte del carnet de l’esportista, així com estudiar fórmules per a realitzar revisions mèdiques a les escoles dels clubs conjuntament”. A més ha afegit que “vull agrair la col·laboració de tots els membres d’este Consell per la seua implicació i treball a favor de l’esport, on continuarem treballant conjuntament per l’esport alzireny, fent valdré els valors que té el món de l’esport”.