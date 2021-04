La renovación de la flota de EMT reduce en más de 7.000 toneladas las emisiones de CO₂ entre 2018 y 2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La contínua renovació de la flota impulsada per l’Empresa Municipal de Transports (EMT) València en els últims anys ha permés reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera en més de 7.000 tones en el període 2018-2021. «Gràcies a la ferma aposta per un servici de transport públic de qualitat i respectuós amb el medi ambient, més de la meitat dels vehicles d’EMT seran altament sostenibles a la fi d’enguany», ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Amb motiu de la celebració del Dia de la Terra demà, 22 d’abril, l’empresa municipal reafirma el seu compromís per a oferir un transport públic cada vegada més sostenible i implantar accions que contribueixen a reduir la petjada de carboni que produeix la mobilitat urbana.

La inversió en nous autobusos ha permés retirar dels carrers de la ciutat els vehicles més vells i contaminants, així com estalviar en combustible i manteniment més de 10 milions d’euros entre 2018 i 2021. De fet, els nous autobusos híbrids que circulen per València consumeixen un 30% menys de combustible que un autobús estàndard.

«El pla estratègic de renovació de la flota és un exemple més de les polítiques de canvi de model de ciutat que estem impulsant per a aconseguir una València per a les persones, més sostenible i saludable. Amb els autobusos híbrids i elèctrics, estem contribuint a alliberar de fums contaminants els carrers de la nostra ciutat i millorar la vida dels veïns i veïnes. Sens dubte, el transport públic és una aposta segura per a la nostra salut i la del planeta», ha assenyalat Grezzi.

UN NOU AUTOBÚS ELÈCTRIC EN PROVES

La EMT continua en contacte amb fabricants internacionals per a buscar noves tecnologies que permeten millorar la mobilitat i mitigar els efectes del canvi climàtic. De fet, estos dies està provant un autobús Solaris Urbino 100% elèctric i amb zero emissions contaminants. Este vehicle compta amb cinc bateries amb un total de 400 kWh d’emmagatzematge d’energia embarcada i una autonomia aproximada de 300 quilòmetres.

Actualment, l’empresa municipal ja compta amb dos autobusos elèctrics en la seua flota i continua avaluant diferents models amb l’objectiu d’analitzar la seua viabilitat i avançar cap a una ciutat neutra en carboni.