La reparació de goteres i la plantació d’arbres, accions destacades aquesta setmana del manteniment a Almussafes

També s’han solucionat desperfectes en el Pavelló Poliesportiu, el Mercat Municipal i la via pública

Les brigades de manteniment i neteja de l’Ajuntament d’Almussafes han tingut un intens final de febrer quant al que intervencions en el terme municipal es refereix. Han sigut diverses les reparacions a les quals s’han enfrontat per a solucionar problemes d’humitats. En aquest apartat, s’han arreglat goteres en l’edifici de l’Ajuntament i en el Camp de Futbol, on també s’han tingut que repintar les dependències afectades per aquesta qüestió, entre les quals es trobaven els vestuaris de la infraestructura esportiva. En aquest recinte també s’ha restaurat la rampa d’accés.

També han sigut objecte d’actuació els vestuaris de l’Àgora del parc Central. Concretament, en aquest espai s’ha escatat i condicionat tota la fusta que cobreix la seua façana exterior i s’han pintat les parets interiors. Altres reparacions realitzades han tingut com a focus els vestuaris del Pavelló Poliesportiu, el Mercat Municipal, el paviment de diferents punts de la via pública i l’entrada a la població des d’Algemesí, on s’han substituït uns bol·lards.

Els treballs de jardineria s’han centrat en l’adequació de l’espai exterior de la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ i en la plantació de nous arbres tant a l’interior d’aquest edifici com al parc Central. La Regidoria d’Obres i Serveis ha dut a terme totes aquestes accions amb l’ajuda proporcionada per les persones contractades gràcies als diferents plans d’ocupació actualment en marxa.