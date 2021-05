La residència de tipologia mixta de Quart de Poblet celebra el seu quart aniversari amb il·lusió, esperança i sense Covid

Connect on Linked in

El centre ha superat la pandèmia sense defuncions i a penes dos contagis asimptomàtics

Amb il·lusió, esperança i extremant al màxim les mesures sanitàries contra la covid, els usuaris i professionals del Centre de tipologia mixta de Quart de Poblet han celebrat el seu quart aniversari. I ho poden commemorar orgullosos de com han gestionat la crisi sanitària més important de la història recent.

Des de l’Ajuntament de Quart de Poblet s’han recordat d’aquest dia tan especial i han volgut felicitar usuaris i residents per “l’esforç realitzat i l’excel·lent funcionament de la Residència durant aquest temps tan dur i difícil, la qual cosa ha suposat un èxit més que afegir a l’excel·lent currículum del Centre”.

En tota la pandèmia no hi ha hagut una sola defunció per Covid-19. Més encara, només hi ha hagut dos casos asimptomàtics entre els residents, produïts als pocs dies d’administrar-se la primera dosi de la vacuna, i quatre entre els professionals. María Rodríguez, directora del Centre, opina que el secret ha sigut mantindre grups bambolla molt estrictes i fer un seguiment exhaustiu dels contactes quan hi havia alguna sospita.

Però no sols s’ha cuidat fins al límit la salut física de les persones sinó també la psicològica: “Per a mi ha sigut un desafiament professional i personal. Hem fet tot el possible perquè estigueren distrets en tot moment. Ens hem inventat de tot.”

El tracte humà ha sigut tal que la Fundació Pilars ha atorgat al cuiner del Centre, David Vijuescas, el Premi al millor relat en primera persona derivat de la seua experiència durant la pandèmia de la Covid-19. En el relat es posa en valor a tot l’equip d’una residència en el qual cadascun de l’equip professional, sense distinció de categories, al costat de les persones majors residents, compleix un paper essencial. Cada dia durant tota la pandèmia escrivia en un diari algun fet bonic o característica agradable d’un resident o treballador. A aqueix diari del Centre mixt de Quart de Poblet el va titular El Castell.

Aquest guardó se suma a uns altres que reconeixen aquest projecte com un dels millors d’Espanya. Cal recordar que aquest centre és un dels pocs que existeixen en la Comunitat de tipologia mixta. És a dir, residència per a persones majors, residència per a persones amb diversitat funcional menors de 65 anys i centre de dia.

Entre els i les usuàries, que algunes freguen els cent anys, hi ha històries entranyables com la d’un matrimoni al qual no ha pogut separar ni una pandèmia. Visitació viu en la Residència a causa del seu alzheimer. Abans que irrompera el coronavirus, Manolo anava tots els dies a recollir a la seua dona i passejaven junts per Quart de Poblet. El confinament els va impedir continuar fent-lo, però Manolo ha acudit tots els dies a veure a la seua dona a través de la vidriera. Es comunicaven amb un llenguatge únic que només ells coneixen després de tota una vida junts. Ara tornen a fer passejos pel poble, van a la gelateria, al parc i recuperen el temps que no van poder estar junts.

El centre ha facilitat en tot moment el contacte diari amb els familiars a través de videoconferències, trucades o whatsapp.

Una de les activitats més esperades en aquest quart aniversari ha sigut l’actuació de Juanjo Pérez, pertanyent a “Músics per la salut”, una iniciativa creada per a portar suport a pacients i a personal sanitari durant els mesos més durs de la pandèmia. Fins hui només es coneixien per les actuacions que realitzaven en línia. “Músics per la salut” actuava dues vegades per setmanes per als residents del Centre de Quart de Poblet i, a molts, ja els coneixen pel seu nom.

Des de la residència han volgut que es coneguen personalment personalment i que els cante als majors les cançons de tota la vida que tant els agraden i als més joves el repertori dels anys huitanta i noranta.

Aquest aniversari el poden celebrar tots junts però separats per grups bambolla. Estaran els 45 majors residents i els 26 menors de 65 anys que tenen alguna diversitat funcional física. També se sumen a la celebració els 15 usuaris del Centre de Dia que, des de fa un mes, poden acudir i reunir-se amb els seus amics.