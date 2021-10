La Residència La Vila d’Almussafes i la protectora Lucky reprenen el programa ‘Estimem’

La iniciativa proposa teràpies d’estimulació amb animals de companyia per a les persones usuàries del centre



El projecte, que va haver de suspendre’s temporalment a causa de la pandèmia, torna a implementar-se amb la participació de dues gosses

. A partir d’ara, una vegada al mes, Lucky Protectora d’Animals es traslladarà fins a la Residència ‘La Vila’ d’Almussafes per a continuar amb el desenvolupament del programa ‘Estimem’, que es reprén després de l’aturada per la pandèmia. Les gossetes Yuca i Chiqui visitaran a les persones usuàries del centre per a proporcionar-los afecte, alegria i emocions a través de diferents teràpies d’estimulació. El gran acolliment obtingut des de la seua creació, en 2018, ha fet que tant l’entitat, que ofereix el servei de manera altruista, com la infraestructura, hagen renovat el seu acord per a seguir avant amb el projecte. “Qualsevol que assistisca a una d’aquestes sessions percep de seguida l’alegria i el benestar que transmeten aquests animals a les persones residents”, afirma la regidora de Majors, Paqui Oliver, qui va assistir ahir a l’obertura de la nova temporada del programa al costat de l’alcalde, Toni González, la directora del centre, Esther Yubero, i la presidenta de Lucky, Beatriz Díaz.



La directora de la infraestructura, Esther Yubero, l’alcalde, Toni González, la regidora de Majors, Paqui Oliver, i la presidenta de l’associació encarregada de l’activitat, Beatriz Díaz, van participar durant la vesprada d’ahir en la reactivació del programa, que s’oferirà periòdicament gràcies a la participació de les gosses Yuca, de quatre anys, i Chiqui, de set.



‘Estimem’ va arrancar al novembre de 2018 com un projecte pilot i pioner a la comarca de la Ribera per a treballar l’estimulació afectiva i psicològica de les persones usuàries de ‘La Vila’. El resultat, segons l’edil Paqui Oliver, “ha sigut més que satisfactori”. “Hi ha estudis que demostren l’eficàcia d’aquesta mena d’activitats i qualsevol que assistisca a una d’aquestes sessions percep de seguida l’alegria i el benestar que transmeten aquests animals a les persones residents”, assegura.



Lucky Protectora d’Animals desenvolupa aquesta iniciativa, integrada en el Programa Anual d’Activitats de la residència, de manera totalment desinteressada, ja que es tracta d’una activitat de voluntariat. Els seus responsables expliquen que amb aquesta mena de teràpies es pot millorar la qualitat de vida del col·lectiu de majors, ja que es potencia la recepció d’afecte i la sensació de tindre companyia, al que se sumen els records, les emocions i les experiències que es desperten.