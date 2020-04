La Residència ‘La Vila’ d’Almussafes rep desenes de cartes amb missatges d’ànim

El conegut projecte ‘Paraules que curen l’aïllament’, amb el qual es convida a la gent a animar als malalts i a les persones vulnerables durant el confinament pel Covid-19, ha arribat a la Residència ‘La Vila’ d’Almussafes. Xiquets, xiquetes i adolescents de diversos col·legis valencians, entre ells el CEIP Pontet de la localitat, han enviat cartes de suport perquè les persones que viuen en la infraestructura siguen conscients del suport de l’estudiantat d’aquests centres. A més de respondre una per una totes les cartes, l’empresa que gestiona el servei, Gesmed, ha compartit un emotiu vídeo d’agraïment que pot gaudir-se en les xarxes socials de la companyia. “Volem agrair de tot cor aquestes cartes tan sentides que ens han arribat a l’ànima. Ha sigut un detall preciós”, afirmen.

L’alumnat de diferents col·legis de la província de València, entre els quals es troba el CEIP Pontet d’Almussafes, està participant durant l’estat d’alarma en el projecte ‘Paraules que curen l’aïllament’, amb el qual envien cartes d’ànim a la Residència ‘La Vila’ de la població per a ajudar les persones usuàries a afrontar aquesta situació.

El primer lliurament, compost per textos escrits per xiquets, xiquetes i adolescents de la Fundació Diagrama Torrent 2 i Torrent 3, el Col·legi Mas Camarena i el CEIP Pontet, va arribar al centre el passat divendres 27 de març a la infraestructura i, després de llegir-lo al complet, les persones destinatàries han dedicat temps a contestar una per una totes les missives, que llueixen ara ben visibles en les parets de l’edifici.

“Des de ‘La Vila’ volem fer-vos saber el feliços que ens han fet les vostres lletres i dibuixos, els vostres missatges plens d’afecte i esperança”, han explicat els seus responsables a través de les xarxes socials, on també han compartit un emotiu vídeo en el qual una de les residents llig una carta d’agraïment en nom del conjunt de residents.

“Volem agrair de tot cor aquestes cartes tan sentides que ens han arribat a l’ànima. Ha sigut un detall preciós que us hageu recordat de totes les persones majors en aquests moments tan difícils que estem vivint”, afirma la portaveu. “No heu de preocupar-vos per nosaltres, perquè estem molt ben cuidats i molt agraïts a les persones que ens cuiden amb afecte”, tranquil·litza.

Així mateix, en aquesta carta de contestació, en la qual es mostren convençuts que “de tot açò eixirem”, reflexionen també sobre el futur. “Hem d’aprofitar-ho per a convertir-nos en millors persones, ser més agraïts, solidaris i respectuosos”. Finalment, animen, quan es puga, “a visitar més als majors i a donar-los molts besos i afecte”.

‘Paraules que curen l’aïllament’ és una iniciativa impulsada per la psiquiatra madrilenya Cristina Marín Campos, qui va enviar als seus contactes un àudio de WhatsApp que es va fer viral en el qual instava a enviar cartes amb l’objectiu d’animar a les persones malaltes o amb més risc de contagi pel coronavirus. En València ha continuat gràcies a la psiquiatra Yolanda Morant i la infermera Jessica Durán.