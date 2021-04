La restauració de la pedrera de Torrent anunciada per Jesús Ros, no és el model acordat per Consell de la Serra Perenxisa

Print This Post

El Regidor del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, José Francisco Gozalvo, ha mantingut una reunió amb veïns de l’entorn de la Serra *Perenxisa i la pedrera, tot això arran de l’anunci de l’Alcalde de començar els treballs de recuperació d’aquest paratge.

Els veïns han mostrat la seua preocupació i malestar per la decisió del govern municipal d’emplenar integralment el buit de la pedrera en un període de 50 anys. El model de restauració anunciat per Jesús Ros, segons aquestes entitats, no és el model acordat en les reunions del Consell de Participació del Paratge de la Serra Perenxisa en 2015.

Aquest consell rector, va consensuar, entre totes les entitats, un projecte de restauració amb un menor emplenat del cràter, menys anys d’aportacions d’inertes, a diferència dels 50 anys d’ara, el que suposaria un menor impacte ambiental i molèsties en la zona.

*Gozalvo, que va ser contactat per l’Associació de Veïns Corral del Colero, situada a l’entorn de la Pedrera, en el paratge conegut com *Buenavista, ha afirmat que “en el seu moment, per part del consell rector del paratge, es va descartar el model de restauració al 90% del cràter pel seu gran impacte en el paratge, que és l’anunciat ara pel govern de PSOE i Cs”.

D’altra banda, l’edil popular encarregat de temes mediambientals ha criticat les paraules de Jesús Ros, que va afirmar que des de 2011 no s’havia realitzat cap actuació ni reunió sobre aquest tema. “Fins a 2015, amb el PP en l’alcaldia, es van realitzar nombrosos tràmits i reunions per a tirar avant la restauració de la pedrera. Bona prova d’això són les actes de les reunions del Consell de *Participació, publicades en la web municipal”.

Els populars també s’han fet eco d’una de les demandes més repetides pels veïns, que és traslladar l’accés a la pedrera a una via en el camí de Xarcos Secs, que ja existeix des de fa dècades, i no per l’actual accés de Falda de la Serra i Buenavista, que transita per les zones habitades.

Menyspreu al Consell de Participació del Paratge de la Serra Perenxisa

El Partit Popular de Torrent ha denunciat que el Consell de Participació del Paratge de la Serra Perenxisa, fins hui, havia sigut convocat per última vegada al desembre de 2015. I igual que en la reunió celebrada aquest mes, associacions de veïns, com a Falda de la Serra o Corral del Colero, que formen part d’aquest consell, no han sigut convocades.

A més, finalment, el govern de socialistes i Cs, ha anunciat un tipus de restauració contrari a l’aprovat per unanimitat en aquest consell rector en 2015, saltant-se el consensuat per tots els col·lectius afectats. Això és una mostra de la falta de respecte del govern municipal al Consell de Participació, segons el PP.

Això s’uneix a la falta de diàleg i comunicació de l’alcalde i el seu executiu amb la resta de grups polítics, en un tema de tal transcendència per a l’entorn mediambiental de la nostra ciutat.