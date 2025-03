La restauració de l’Església dels Sants Joans i el projecte “Recuperar les Memòries” de la UPV arriben als Estats Units

Els avanços de la UPV en restauració de patrimoni desperten interés als EUA

Tecnologies innovadores i ecosostenibles aplicades a la conservació del patrimoni cultural

Pilar Bosch, investigadora de la Universitat Politècnica de València, imparteix aquests dies diverses conferències sobre els últims avanços amb segell UPV aplicats a la restauració i conservació del patrimoni

Bosch ha impartit dues conferències, una a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i una altra a l’ambaixada de Washington. I el pròxim dia 12, a la Universitat de Columbia.

Des de juny de 2021, un equip de l’Institut de Restauració del Patrimoni (IRP) i del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València (UPV) treballa dia a dia per recuperar la seua bellesa ornamental, en un projecte que compta amb el finançament de la Fundació Hortensia Herrero i que està coordinat per l’arquitecte Carlos Campos.

El projecte capta aquests dies l’atenció als Estats Units. I ho fa de la mà de la investigadora de la Universitat Politècnica de València, Pilar Bosch Roig. Convidada per l’ambaixada espanyola a Washington, Pilar Bosch està impartint diferents ponències sobre els últims avanços amb segell UPV aplicats a la restauració i conservació del patrimoni. I se centra fonamentalment en el procés de restauració d’un dels emblemes del patrimoni valencià, per la seua monumentalitat i situació estratègica al cor de València, com és Sants Joans.

La primera de les conferències va tindre lloc el passat dimarts a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT, per les seues sigles en anglès). I la segona, el divendres a l’ambaixada espanyola a Washington.

En el procés de restauració, l’equip de la UPV està aplicant diferents tecnologies, com el tractament digital d’imatges, la biolimpieza amb bacteris entrenats per a la restauració d’obres d’art i ultrasons i fotoablació làser que permeten actuar sobre aquelles parts més afectades pel pas del temps.

“En aquestes conferències, estem explicant el nostre treball en Sants Joans, incidint sobretot en l’aplicació de microorganismes per a la neteja de les pintures murals de l’església i materials xenobiòtics com a alternativa al mètode de neteja tradicional”, explica Pilar Bosch.

Projecte “Recuperar les Memòries” després de la DANA

Pilar Bosch explica també el treball que estan duent a terme dins del projecte “Recuperar les Memòries”, l’objectiu del qual és millorar la qualitat de l’aire mitjançant la difusió d’olis essencials en espais interiors contaminats del patrimoni cultural afectat per la DANA que el passat mes d’octubre va assolar la província de València.

“Preservar el patrimoni cultural amb tecnologies emergents ecosostenibles és un dels reptes actuals en el camp de la conservació i restauració. És una tasca, sens dubte, complexa i que requereix la col·laboració d’equips multidisciplinaris i l’aplicació de tecnologies emergents. I d’això estem parlant aquests dies en aquestes conferències, que estan despertant un gran interés”, conclou Pilar Bosch.

La investigadora de la UPV impartirà l’última de les conferències el pròxim dimecres, 12 de març, a la Universitat de Columbia (Nova York).