La Ribera Baixa pateix els efectes del temporal Gloria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sueca, Cullera i Fortaleny tenen els seus carrers plens de granís.

Mentre que València celebrava el dia del seu patró, Sant Vicent Màrtir, a la zona de la Ribera el temporal Gloria no s’ha acomiadat. Algunes localitats han sofrit les conseqüències del mateix de la granissada tot i que el dia pareixia més tranquil que el del dilluns o dimarts.

La capital de la Ribera Baixa, Sueca, ha sigut una de les localitats on el granís ha quedat collat als seus carrers, aigua, vent i pedra impedia als veïns i veïnes passar el dia tranquil·lament dins d’aquest temporal que ha desbaratat moltes poblacions. Per altra banda, Cullera i Fortaleny també ho han patit. El Centre de Coordinació d’Emergències ha activat la preemergència per pluges de nivell taronja en el litoral sud de València.

Moltes localitats ja estan actuant perquè els seus municipis tornen a ser accessibles el més prompte possible.