La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció : Energia Solar? Sí, però…

L’energia solar (ES) indubtablement és la font primària més natural, més neta i més repartida de totes. A més origina l’energia eòlica, la hidràulica, la biomassa i fins i tot els combustibles fòssils, que s’han format a partir de les restes de vegetals i plàncton per fermentació anaeròbia durant milions d’anys. També és el motor energètic de la nostra agricultura, ramaderia i pesca. I per suposat pràcticament tots els éssers vius de la Terra existim gràcies a ella, que manté la superfície del planeta a la temperatura adequada per a la vida i ens subministra l’energia que necessitem.

Per això, els ecologistes i molta gent estem recomanant des de fa dècades l’aprofitament de l’ES1 mitjançant la construcció bioclimàtica, els captadors passius, l’enllumenat natural, l’eixugat de la roba al Sol, els mòduls termosolars, les plaques fotovoltaiques, etc. etc. Perquè l’ES és ideal en les nostres latituds i ens sobra per autoabastir-nos, doncs rebem més de 1.500 kwh/m2·any; de fet, l’increment dels Mw d’autoconsum fotovoltaic instal·lats durant els últims quatre anys ha sigut exponencial, 122%, 93%, 94% i 30%, i sols l’ha frenat un poc la pandèmia.

A més, durant la dècada anterior els preus de fabricació de les plaques fotovoltaiques s’ha abaratit un 90%, de manera que hui és ja la més econòmica de totes les fonts d’energia i té un creixement exponencial. Açò, i l’abolició del nefast i sabotejador Decret de l’Impost al Sol, ha permés que a Espanya s’instal·len milions de plaques els darrers anys i que ens acostem al nivell d’Alemanya, a qui potser prompte sobrepassarem.

Un exemple concret: el nostre portaveu té a la seua terrassa un mòdul termosolar de calfar aigua, que funciona ja 8 anys i està més que amortitzat, i 4 m2 de plaques fotovoltaiques, que li subministren aproximadament la meitat de l’electricitat que consumix i que en 5 anys s’amortitzaran i després li subministraran electricitat gratis durant els 25 anys o més de vida útil. El resultat pràctic és que, tenint-ho tot elèctric (cuina, forn, aire condicionat, aigua calenta, etc.), sense res de gas o butà, el seu consum domèstic mitjà durant l’últim any va ser de 95 kWh/mes·persona, amb un cost de 10 €/mes·persona…

Fins i tot hem calculat que amb uns 6 m2 de plaques fotovoltaiques i 1 altre m2 termosolar per cada valencià2 generaríem la mateixa energia que la central nuclear de Cofrents, de manera que podríem tancar-la ja definitivament, evitant el greu perill que suposa per a tots (recordem Fukushima, Txernòbil, Harrisburg, Winscale, Maiak) i la producció de més residus radioactius, que hauran de mantindre’s tancats i vigilats durant milers d’anys… Òbviament, complementant l’ES amb les altres renovables i el gas o l’hidrogen durant els períodes d’insolació nul·la o insuficient.

Per tant, estem absolutament convençuts que l’ES és la millor solució per als problemes energètics i els impactes ambientals actuals. I som acèrrims partidaris de les instal·lacions solars a les nostres terrasses i teulades, on l’impacte ambiental és zero (perquè ja està construït) i els beneficis econòmics són per al poble. Això és el que han de fomentar les institucions públiques i el que recomanem nosaltres: si tens sostre o terrassa ben assolellada, posa’t plaques solars, guanyaràs diners i evitaràs contaminació!

Però quan llegim al diari que a Llombai volen fer una macrocentral solar fotovoltaica3 de 400 ha, el 40% del terme, comprant els camps de conreu a preus de saldo, 1.700 o 2.000 € la fanecada, o llogant-los a 200 €/fanecada·any, aleshores dubtem. Perquè 400 ha de plaques directament sobre terra fèrtil sí tenen impacte ambiental, i gran, en cobrir la major part d’eixa enorme superfície amb plàstics, metalls i formigó, i probablement tractant amb herbicides la terra que quede lliure perquè no cresca ni l’herba; arrasant així el sòl fèrtil, el paisatge i els valors agroculturals.

Açò equival a requalificar 400 ha de zona rural (no urbanitzable) a zona industrial (urbanitzable), a més de seguir concentrant l’economia i els beneficis en unes poques mans. Com és de maligne aquest sistema socioeconòmic que fins i tot convertix l’ES en perniciosa, amb un impacte ambiental greu sobre la terra i l’entorn!

Nosaltres no volem rebutjar el projecte però sí que reduïsca el seu impacte al mínim possible i per això demanem a l’Ajuntament de Llombai que exigisca a l’Empresa promotora de la macrocentral fotovoltaica que aplique aquestes mesures:

1. Deixar lliure la gran majoria del sòl, formigonant només l’imprescindible per a clavar en terra els suports de les plaques.

2. Ficar les plaques alçades 2 metres sobre el sòl perquè, en terra i entre les línies de plaques, es planten herbes aromàtiques i d’altres autòctones xicotetes, que no necessiten reg ni a penes manteniment, de forma que mantinguen més del 99% del sòl viu i cobert de vegetació, una vegetació que podrà absorbir tones de CO 2 i ajudar a frenar l’emergència climàtica, el major problema amb què ens enfrontem actualment. Fins i tot, elegint bé les aromàtiques, l’Empresa o els llauradors arrendataris podrien comercialitzar-les després, suposant així una altra font d’ingressos i de treball; no oblidem que l’atur és un altre problema greu en la zona i que una vegada en marxa la instal·lació necessitarà poca mà d’obra per al manteniment, molta menys de la que ocuparien les 400 ha de camps que va a substituir.

3. Prohibir que s’utilitze cap tipus de producte químic (herbicida, insecticida, etc.) per al control biològic en tota la superfície de la macroplanta fotovoltaica, perquè eixos verins maten les abelles i altra fauna útil, contaminen la terra i l’aqüífer, i danyen posteriorment la salut de tots i totes.