La Ribera Impulsa realitza una Jornada sensibilització en màrqueting digital a Sueca

Sueca se suma a la Ribera Impulsa 4.0La capital riberenca obri inscripcions per a la nova edició del programa d’ocupació

Sueca acollirà una jornada de sensibilització en màrqueting digital emmarcada en la nova convocatòria del Ribera Impulsa

La ciutat de Sueca tornarà a ser seu del programa Ribera Impulsa en la seua quarta edició. Emmarcada en esta nova convocatòria, el pròxim dilluns, 10 de juny, es realitzarà una xerrada informativa i d’assessorament en màrqueting digital per a les empreses de la comarca. La jornada de sensibilització, que té com a objectiu introduir a les persones interessades en les estratègies de comercialització dutes a terme en els mitjans digitals, es realitzarà a la Casa de la Cultura de Sueca (C. Mare de Déu, 2) de 15:00 a 16:30 hores, de manera oberta i gratuïta. Després de la xerrada i la presentació del projecte Ribera Impulsa 4.0, s’ha programat també una sessió de networking entre les empreses assistents.

Així mateix, en esta quarta edició del programa d’ocupació, la Mancomunitat de la Ribera Baixa busca nous participants que estiguen en situació de desocupació o que busquen un canvi o una millora de treball. L’objectiu d’esta iniciativa gratuïta és millorar les destreses personals i professionals en la cerca d’ocupació en este sector de la població. La Ribera Impulsa 4.0 és un programa d’acompanyament, orientació, assessorament i inserció laboral, dirigit a persones en cerca activa de treball, que que està basat principalment, en l’acció, la gestió del canvi i el treball en equip. A través de la formació de grups de treball presencials, es treballaran tècniques d’assessorament i empoderament en la recerca de treball. També es realitzarà activitats digitals a través d’una plataforma col·laborativa on es compartiran materials, ofertes de treball, formació, així com es faran, intermediació laboral amb empreses, a través d’una borsa de treball amb les persones candidates.

Al programa la Ribera Impulsa pot participar qualsevol persona, de qualsevol edat, formació i nivell d’experiència, que tinga una actitud participativa, amb interés a realitzar una millora en la seua vida professional i que puga acudir a les 16 sessions grupals que es realitzaran en juny i juliol, tots els dilluns i dimecres, en horari de 9:30 a 12:30 hores a les instal·lacions de la ludoteca municipal (primera planta). Esta edició del programa, que serà la segona d’enguany, té encara la inscripció oberta per a 6 places. Les persones interessades en el programa Ribera Impulsa 4.0, podran posar-se en contacte amb el telèfon 673322681 (en horari de 8:00 a 15:00 hores), o enviar un correu a l’adreça electrònica lariberaimpulsa@gmail.com.