La Ribera inmunitzada al 76% clausura els punts de vacunació massiva oberts en maig

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de 214.000 persones s’han vacunat enfront del COVID-19 en els 10 punts de vacunació massiva que el Departament de Salut de la Ribera va posar en marxa el darrer 24 de maig i que hui tanquen les seues portes.

Es tracta dels punts de vacunació situats en els municipis de capçalera de totes les zones bàsiques del Departament de Salut: Alberic, L’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Cullera i Sueca.

La posada en marxa d’estos punts ha permés vacunar, en només 4 mesos, al 76% de la població de la Ribera. “Això suposa, sens dubte, una fita en la història de la Salut Pública, ja que hem sabut respondre amb eficàcia al desafiament que suposava immunitzar, d’una manera àgil i coordinada, a tota la població de la nostra comarca, en un moment en què la rapidesa per administrar la vacuna s’havia revelat vital per a fer front a la pandèmia”, ha afirmat la gerent del Departament de Salut, Dra. Liliana Fuster.

Així, l’obertura i manteniment dels punts de vacunació ha suposat un ampli desplegament logístic i de recursos humans, que s’ha coordinat conjuntament des del Departament de Salut de la Ribera i el Centre de Salut Pública d’Alzira, i “en el qual han participat activament els ajuntaments, així com associacions i entitats de voluntariat com Creu Roja i Protecció Civil, entre altres”, ha destacat la Dra. Fuster.

D’esta manera, durant els mesos que han estat en funcionament, s’han desplaçat fins a estos punts de vacunació un total de 600 professionals (445 infermers i auxiliars d’Infermeria, 110 metges, 37 zeladors i 40 professionals administratius), “que han bolcat tota la seua il·lusió i energia a fer arribar la vacuna enfront del Covid-19 al major nombre de persones possible”, ha afirmat la gerent del Departament de Salut.

Cal destacar que el 97% de les persones que han acudit a estos punts de vacunació compten ja amb la pauta completa, mentre que les persones que han rebut una sola dosi, seran citades ja des dels seus respectius centres de salut per a rebre la segona dosi.

D’igual forma, les persones que, per qualsevol motiu, encara no s’hagen vacunat, podran dirigir-se, a partir del tancament dels punts de vacunació, als seus centres de salut i consultoris per a sol·licitar l’administració de la vacuna.