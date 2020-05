La Ribera passarà de fase el dilluns en les mateixes condicions que la resta de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Ministeri de Sanitat ha accedit al fet que dilluns que ve entren en la fase 1 de desescalada els 14 departaments de salut que es van quedar fora d’aquest avanç divendres passat 8 de maig i que tant de malestar va provocar en el Consell i en moltes de les poblacions afectades.

En concret passaran a la fase 1 els quatre departaments de salut de la ciutat València i la seua àrea metropolitana; el departament de Manises; el departament de la Ribera; el departament de Llíria; el departament de Sagunt; els dos departaments de salut d’Alacant i la seua zona d’influència; els altres de l’àrea d’Elx; el departament de la Plana (Vila-real), i el departament de Castelló.

Això sí, la fase 1 serà amb condicions. Per exemple, no es permeten encara els actes culturals de fins a 200 persones que sí que s’inclouen en les condicions d’aquesta fase.

Finalment, el ministeri de Sanitat no ha assumit l’altra restricció que proposava la Generalitat, per al departament de salut de la Ribera, que consistia no permetre reunions de fins a deu persones en un domicili o en terrasses. En conseqüència, la Ribera passa de fase en les mateixes condicions que la resta de la Comunitat Valenciana.