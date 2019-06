La Ribera presenta el seu procés de reversió logística al SIL 2019 celebrat a Barcelona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El SIL és la fira de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain més important del sud d’Europa

Este procés de transició també ha estat primer finalista del premi en logística hospitalària atorgat pel Centre Espanyol de Logística (CEL)

Alzira (29.06.19). La transició de la gestió logística durant el procés de reversió del Departament de Salut de la Ribera ha estat un dels aspectes que s’han abordat en la 21ª edició del Saló Internacional de Logística (SIL), que s’ha celebrat esta setmana a Barcelona.

El SIL és la fira de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain més important del Sud d’Europa, amb reconeixement nacional i internacional.

Així, sota el títol “Primera reversió públic-privada: transició de la gestió logística. Situació de partida, solucions aplicades i beneficis obtinguts en la seua cadena logística”, Luis Torán, cap del Servei de Compres i Logística del Departament de Salut de la Ribera ha participat en el fòrum “Automatització i optimització en la indústria farmacèutica i sanitària”.

Torán, que ha estat acompanyat de la Gerent i el Director de Gestió del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster i José Conesa, respectivament, ha explicat el treball desenvolupat per la Conselleria de Sanitat i el Departament de Salut de la Ribera fins a culminar amb èxit la transició de la gestió logística des de la gestió privada a la gestió pública del Departament de Salut.

Els principals aspectes que han caracteritzat esta transició logística, que s’ha dut a terme sense que s’haja produït en cap moment una discontinuïtat en l’activitat assistencial, han estat la convergència d’articles, proveïdors i procediments amb la resta del sistema públic valencià i la implementació de processos per al seguiment d’existències a temps real.

“Ha estat tot un procés complicat, sense antecedents per ser la primera reversió a nivell nacional d’un departament de salut a la gestió pública, en què s’ha implicat a més de 600 treballadors i que ha complert amb tots els objectius marcats a l’inici del projecte”, ha assenyalat Torán, que ha afegit que “invitacions com la que hem rebut per presentar este projecte en un fòrum internacional de l’envergadura del SIL és un reconeixement a l’esforç que hem realitzat”.

En este sentit, cal destacar que este projecte de transició ja va ser reconegut, el darrer mes d’abril, pel Centre Espanyol de Logística (CEL) en la 29ª edició dels premis que esta entitat concedeix a projectes que milloren la qualitat assistencial mentre optimitzen costos i influeixen en la presa de decisions dels directius sanitaris.