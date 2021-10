La Ribera puja el número de persones contractades, 859 més que a setembre de 2020

Print This Post

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de setembre del 2021 a la Ribera, s’ha situat en 23803 persones, és a dir, 402 aturats menys que el mes d’agost, una disminució mensual del 1’66%.

Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 263 aturats menys que el mateix mes del 2020 el que suposa un descens de desocupació anual del 1’09%.

Quant a la contractació, s’han registrat 13135 contractes al setembre 2021, la qual cosa ha suposat 859 contractes més que en el 2020 és a dir un 7% d’increment interanual.

Per gèneres, 5299 han sigut a dones (40’34%) i 7836 homes (59’66%). La contractació indefinida mensual és de 1139 contractes i la contractació temporal és de 11996 contractes, el que significa un 8’67% en indefinits i la temporal un 91’33%.

Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 73’01% a jornada completa i un 26’99% a temps parcial.

Les últimes dades de l’atur reflecteixen la necessitat de consolidar la millora en l’activitat, fruit de l’augment de la població vacunada i l’atenuació del nombre de contagis per la COVID-19, i traslladar-la molt més eficaçment a l’ocupació, la recuperació en termes de la qual interanuals no aconsegueix la intensitat necessària per a esborrar l’impacte de la crisi.

Per a Raül Roselló, Secretari General Comarcal d’UGT-PV , “el comportament del mercat laboral comarcal tendeix als patrons d’estacionalitat lamentablement habituals, encara que amb unes xifres de desocupació encara inacceptables i una incertesa que no s’ha dissipat”.

Roselló insta que “el Govern ha d’actuar de manera urgent, pensant en les persones treballadores, reflectint que l’eixida de la crisi, efectivament, s’assentarà sobre bases més equilibrades i justes tant econòmica com socialment. Cal no oblidar que, si volem aconseguir un creixement econòmic inclusiu i sostenible, a llarg termini, aquest ha de basar-se ineludiblement en la generació d’ocupació de qualitat; i això exigeix la derogació d’una vegada per sempre de la reforma laboral de 2012”.