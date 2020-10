La Ribera rep per 412 projectes 27.3 milions de la Diputació de València

Connect on Linked in

Els 47 municipis i les 3 entitats locals menors de la Ribera poden executar ja els projectes de millora d’infraestructures i serveis inclosos en el Pla d’Inversions 2020-21 de la Diputació de València, que deixarà en les dues comarques que la formen 27.365.000 euros. La corporació provincial ha donat llum verda a 412 projectes sol·licitats pels ajuntaments, que amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns de la Ribera seran una realitat en els pròxims mesos.

El Pla d’Inversions 2020-21 donarà resposta a 2.284 sol·licituds dels ajuntaments de la provincia per a executar d’altres projectes de millora d’infraestructures i serveis en els municipis valencians, amb una inversió global de 144 milions d’euros

En el cas de la la Ribera Alta té aprovats 299 projectes

Obres de sanejament i xarxes d’aigua potable; la creació o condicionament de 24 zones verdes; i els 21 projectes encaminats a millorar l’accessibilitat en edificació i espais públics seran algunes de les millores



A la Ribera Baixa, la millora d’equipaments esportius encapçala el llistat amb 15 intervencions, seguida de prop per la inversió en instal·lacions municipals, l’eficiència energètica i les obres d’accessibilitat a espais públics. També hi ha cabuda per a 8 projectes de vials, 6 noves zones verdes, 5 obres de subministrament d’aigua potable o clavegueram i altres 5 sol·licituds acceptades per a culturals i educatius