La Ronda Monestir de la Valldigna d’Almussafes disposarà de reductors de velocitat

Les obres d’asfaltat en la ronda de circumval·lació s’encetaren ahir dilluns, 15 de novembre, i s’executaran en poc més d’una setmana



L’Ajuntament ha adjudicat el projecte de millora per un import de 75.482 €

Aquesta setmana, la Ronda Monestir de la Valldigna d’Almussafes està tallada a la circulació, ja que el Consistori d’Almussafes ha encetat el projecte d’asfaltat de l’esmentada ronda de circumval·lació. Les obres, pressupostades en 75.482 € i finançades amb fons propis, començaren ahir dilluns, 15 de novembre, i està previst que s’allarguen durant més d’una setmana, ja que a més del fresat i posterior col·locació de la nova capa asfàltica de la via també es construiran quatre reductors de velocitat tipus «lomo de asno» per tal de controlar la velocitat del trànsit rodat.



Ahir, dilluns 15 de novembre, van començar els treballs per a l’asfaltat de la Ronda Monestir de la Valldigna d’Almussafes per tal de solucionar el considerable nombre de sots, desperfectes i esquerdaments detectats, fruit de l’alta densitat de circulació que transita diàriament per la zona.

És per això que la citada ronda de circumval·lació està tallada al trànsit durant el període estimat d’execució de les obres que, previsiblement, es desenvoluparan en poc més d’una setmana.



Tal i com consta en la memòria del projecte, l’objectiu d’aquesta intervenció, amb una inversió de 75.482 €, és “reparar i millorar el ferm d’aquest punt del nucli urbà de la localitat, seguint amb la política de realitzar un bon manteniment de la infraestructura de trànsit rodat”. “Les vies públiques requereixen una constant labor de conservació per a evitar accidents, fer més confortable la circulació i també disposar d’espais comuns en bones condicions a nivell estètic i en este cas la intervenció és essencial, ja que la ronda rep una gran quantitat de vehicles a diari”, explica la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



La seguretat està assegurada, ja que abans del començament de l’obra, s’ha assenyalat convenientment la zona amb la col·locació de senyals informatius de perill i de delimitació de les obres, així com els senyals per al tall i desviament del trànsit.

El procediment a seguir per a la intervenció urbanística inclou la neteja de l’espai en el qual s’actua i el posterior fresat del paviment asfàltic existent, en tot l’ample de la via i en una profunditat de 6 centímetres. A més, en el projecte s’especifica que en les zones especials de recrescut de l’asfalt (blandons) es realitzaran dues passades de fresat, sent la profunditat total del mateix de 13 cm. El següent pas serà el reg amb un compost elaborat amb una emulsió asfàltica sobre mescla bituminosa per a aconseguir la màxima adherència.

Finalment, els operaris aplicaran la nova capa asfàltica, a més de construir quatre reductors de velocitat tipus «lomo de asno», uns dispositius de secció transversal de segment circular, col·locats sobre la superfície de rodadura, la finalitat dels quals és la de mantindre unes velocitats de circulació reduïdes



“Des del consistori demanem un poc de paciència pels inconvenients que puga causar la intervenció. Tan sols serà poc més d’una setmana el període en què la ronda estarà tallada al trànsit per tal de culminar l’obra que deixarà una via segura i en perfectes condicions per a la circulació”, explica Calatayud.

Per a proporcionar un adequat desguàs de les aigües pluvials, es mantindrà o fins i tot dotarà a les calçades del pendent necessari, amb la realització del sanejament dels blandons existents mitjançant una major profunditat del fresat, així com el seu recrescut mitjançant una capa base abans de la de rodadura, amb la finalitat d’esmenar aquestes zones reafonades i evitar futures embassades i major desgast.