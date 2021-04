La RSEQ distingeix la carrera de José Ramón Pedro i atorga un premi Jove Investigadora postdoctoral a Mónica Giménez

Connect on Linked in

La Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ) ha premiat el catedràtic de Química Orgànica de la Universitat de València José Ramón Pedro Llinares amb el ‘Reconeixement a una carrera distingida’, un dels guardons més destacats que atorga cada any la institució. La investigadora de l’ICMol Mónica Giménez Marqués ha rebut el premi ‘Jove Investigadora 2021’ en la modalitat postdoctoral.

José Ramón Pedro Llinares (Sollana, València, 1952) és catedràtic de Química Orgànica de la Universitat de València des de 1998. Va iniciar la seua tasca investigadora amb el tema “Síntesi de civetona a partir d’àcid floiònic”, en què va centrar la seua tesi doctoral, sota la direcció d’Eliseo Seoane, i en el qual va treballar durant alguns anys. Aviat va iniciar una carrera investigadora independent en el camp de la síntesi de sesquiterpens i a la fi dels anys 90 es va introduir en una nova línia d’investigació sobre la utilització de complexos metàl·lics en catàlisi oxidativa, en la qual va fer importants aportacions.

El 2005, la seua línia d’investigació va evolucionar cap a la utilització de complexos metàl·lics i posteriorment organocatalitzadors en diferents reaccions enantioselectives de formació d’enllaços carboni-carboni. Recentment, ha incorporat al seu grup una nova línia d’investigació sobre mètodes sintètics basats en la catàlisi fotoredox.

José Ramón Pedro és coautor de més de 200 articles i capítols de llibres, i ha dirigit o codirigit 16 tesis doctorals, moltes d’elles sota la modalitat de doctorat europeu o internacional. Aquesta carrera científica de qualitat i sostinguda en el temps –més de 45 anys– ha experimentat en els darrers anys un creixement notable. En els últims cinc anys ha publicat 46 articles i ha rebut més de 300 citacions anuals (Web of Science).

Mónica Giménez Marqués és investigadora del programa Ramón y Cajal a l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València. Va obtenir el seu doctorat en 2013 en l’ICMol, sota la supervisió d’Eugenio Coronado i Guillermo Mínguez Espallargas, en el camp del magnetisme molecular. En 2014 va moure els seus interessos cap a diferents usos de materials híbrids porosos coneguts com MOF. D’una banda, va investigar el seu ús biomèdic a l’Institut Lavoisier de Versailles (França). De l’altra, va obtenir una beca individual Marie-Sklodowska Curie per treballar a l’Institut des Matériaux Poreux de París –en les prestigioses Escola Normal i École de Physique et Chimie Industrielles– per abordar el desenvolupament de MOF heterometàl·lics i el seu ús en catàlisi heterogènia. En 2018 es va incorporar a l’ICMol amb una ajuda ‘Juan de la Cierva Incorporació’ i el 2019 va ser nomenada Junior Leader Incoming Fellow de la Fundació La Caixa.

Mónica Giménez Marqués ha rebut diverses distincions com l’assistència a la 67ena Trobada de Premis Nobel Lindau (2017), el Premi Talent Jove (2018) i el Premi Científic i Tècnic Ciutat d’Algemesí (2019).

El seu principal interès se centra en el desenvolupament de nous materials híbrids porosos per estudiar propietats fonamentals i els seus usos en camps relacionats amb la biomedicina i el medi ambient. Aquesta investigació té el suport de programes competitius com els projectes d’excel·lència SEJIGENT de la Generalitat Valenciana i del Govern d’Espanya.