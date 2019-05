La Run Cáncer d’Almussafes recapta 4.640 euros en la seua tercera edició

Prop de 1.000 persones van participar en aquesta festa esportiu-solidària que es va celebrar ahir diumenge 19 de maig



La carrera, de 5 quilòmetres, la va guanyar Julio Torres, mentre que la primera dona a travessar la línia de meta va ser Mónica Pilco

Al voltant de 1.000 persones van participar ahir, diumenge 19 de maig en la III Run Càncer de la localitat, un esdeveniment en el qual es van recaptar 4.640 euros per a la investigació contra aquesta malaltia. L’Associació Espanyola contra el Càncer de València va organitzar una gran festa solidària en la qual es van involucrar nombroses famílies, grups d’amics, associacions i empreses en un repte intergeneracional que va unir a la ciutadania almussafenya i d’altres poblacions de la província per a continuar avançant en la derrota d’aquesta malaltia. En el que va d’any l’AECC València ja ha aconseguit 75.204 euros gràcies a aquest circuit esportiu que es compon aquest 2019 de 80 cites.

El parc Central d’Almussafes es va convertir ahir, diumenge 19 de maig, en una gran festa de la solidaritat en la qual desenes de famílies, associacions i grups d’amics es van unir per a aportar el seu gra d’arena a la lluita contra el càncer. La III Run Càncer de la localitat, organitzada novament per l’Associació Espanyola contra el Càncer de València, va tornar a apostar per l’esport per a continuar recaptant diners per a lluitar contra aquesta malaltia.

Al voltant de 1.000 persones es van donar cita durant el matí en el citat espai verd de la població per a participar en la carrera, la marxa i la patinada que l’entitat va desenvolupar en col·laboració amb l’Ajuntament i AECC Almussafes i amb la presència d’un gran nombre de persones, associacions i empreses, els qui no van dubtar a oferir la seua ajuda perquè l’esdeveniment es desenvolupara amb el mateix èxit que l’aconseguit en les dues anteriors edicions.

L’esforç conjunt va desembocar en una recaptació total de 4.640 euros, sumant les aportacions realitzades per a les inscripcions en les tres proves esportives i el denominat ‘Dorsal 0’, amb el qual es van poder fer donacions d’a partir de 5 euros per a contribuir a aquesta causa. D’aquesta forma, la V edició de la Run Càncer- AECC València porta ja recaptats 75.204 euros en les 24 primeres proves del circuit de 2019 i s’espera arribar al final de la temporada amb 80 localitats i els 315.000 euros.

La carrera d’ahir, en la qual es van recórrer 5 quilòmetres, la va guanyar Julio Torres, seguit per Jorge López i Juan Bautista Sánchez, tots ells corredors del club Crespo Runners. En la categoria femenina, la primera plaça va ser per a Mónica Pilco (de The Kenyan Urban Way), la segona per a Ana Sofia Chanza (del C. A. Alcàsser) i la tercera per a Ana Hernández (de The Kenyan Urban Way). Les classificacions completes poden consultar-se en www.toprun.es.

La cita també va incloure una marxa i una patinada, iniciativa en la qual va participar l’acabada de constituir associació de patinatge local. Els valors de la Run Càncer continuaran involucrant a la societat valenciana el primer cap de setmana de juny, en el qual tindran lloc els esdeveniments de jarafuel, Enguera, Guadassuar, Benigànim i Utie