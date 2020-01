La RunCàncer torna el diumenge 17 de maig a Almussafes

El circuit esportiu-solidari de l’AECC de València s’ha presentat hui, divendres 17 de gener, en el Palau de Congressos de la ciutat



Representants de l’entitat a nivell local i de l’Ajuntament han participat en l’acte, en el qual s’han entregat les beques creades amb el recaptat en 2019



Almussafes acaba de confirmar que s’adhereix un any més al Circuit RunCàncer- AECC València. La junta local de l’entitat i l’Ajuntament del municipi tornen a unir les seues forces per a organitzar una de les cites que integren el calendari d’aquest 2020, que es desenvoluparà de febrer a desembre en desenes de poblacions de la província. La prova almussafenya serà el diumenge 17 de maig. El repte és superar les prop de 1.000 inscripcions i els 4.640 euros aconseguits en 2019. Hui, divendres 17 de gener, una representació de l’associació ha participat, al costat de l’alcalde, Toni González, i la regidora Davinia Calatayud, en l’acte de presentació del circuit, que s’ha celebrat en el Palau de Congressos de València.



AECC Almussafes ha participat hui, divendres 17 de gener al matí, en el Palau de Congressos de València, en l’acte de presentació de la VI edició del Circuit RunCàncer de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de València, un esdeveniment esportiu-solidari amb el qual es recapten diners per a la investigació d’aquesta malaltia. Aquest 2020, Almussafes celebrarà l’esdeveniment el pròxim diumenge 17 de maig amb l’objectiu de superar les xifres aconseguides en la convocatòria de 2019, que va reunir a prop de 1.000 participants i va recollir un total de 4.640 euros per a col·laborar amb la causa.



A l’acte d’aquest matí, en el qual s’ha presentat el calendari de cites previst per a 2020 en tota la província, la nova samarreta commemorativa i al nou grup de persones investigadores becades gràcies a les aportacions obtingudes durant la passada edició, han assistit en representació d’Almussafes la presidenta de l’entitat en la localitat, Adela Lladosa, dues de les components de la junta directiva, l’alcalde, Toni González, i la regidora Davinia Calatayud. El president de l’executiu municipal recalca el compromís de l’equip de govern que encapçala amb aquest projecte, “en el qual està involucrada tota la corporació, per descomptat l’associació que l’organitza i també tota la ciutadania, que cada any es bolca amb l’esdeveniment”.



L’edició de 2019 es va tancar amb al voltant de 80 proves celebrades entre els mesos de febrer i desembre en els quals van participar 81.878 persones, gràcies a les quals es van recaptar 340.885 euros. Totes elles van incloure marxes no competitives per a totes les persones que desitjaren córrer contra el càncer i, a més, en quasi una vintena va haver-hi també carrera.



Esdeveniment de 2019

La carrera almussafenya de l’any passat, en la qual es van recórrer 5 quilòmetres, la va guanyar Julio Torres, seguit per Jorge López i Juan Bautista Sánchez, tots ells corredors del Club Crespo Runners. En la categoria femenina, la primera plaça va ser per a Mónica Pilco (de The Kenyan Urban Way), la segona per a Ana Sofía Chanza (del CA Alcázar) i la tercera per a Ana Hernández (de The Kenyan Urban Way). La cita també va incloure una marxa i una patinada, iniciativa en la qual va participar la recentment constituïda associació de patinatge local.