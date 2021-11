La sala de billar d’Almussafes estrenarà paviment

L’Ajuntament invertirà 9.090 euros en aquestos treballs de millora que s’encetaran en els pròxims dies



La dependència, situada en la zona del soterrani del Pavelló Poliesportiu Municipal, es va inaugurar al juny de 2008

Les persones aficionades al billar d’Almussafes disposaran en breu d’un nou paviment a la sala del Pavelló Poliesportiu Municipal en la qual es practica aquesta disciplina. Una actuació finançada directament per l’Ajuntament permetrà la substitució del parquet existent, deteriorat a causa de la humitat que es filtra per les parets, per gres porcelànic. La intervenció, adjudicada per 9.090 euros a l’empresa Grupo VPJC, S.L., estarà conclosa abans de finalitzar aquest any 2021. Per a la primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, “el manteniment en bones condicions de totes les dependències públiques és fonamental perquè continuen complint les seues funcions i les persones usuàries puguen desenvolupar les seues inquietuds d’una manera confortable”.



Abans de finalitzar aquest any 2021, la sala de billar situada en el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes estrenarà nou paviment. L’Ajuntament acaba d’adjudicar els treballs per a la substitució del sòl existent, que després de tretze anys en ús es troba deteriorat i alçat en alguns punts. Les fortes pluges del passat mes de novembre provocaren l’entrada d’aigua i humitat des de les parets a causa de la seua ubicació en el soterrani de la infraestructura, un fet que es vol resoldre amb aquesta obra.

De fet, explica l’edil d’Esports, Pau Bosch, «la cobertura de l’assegurança del Pavelló ha inclòs la indemnització pertinent per a finançar el cost d’aquestes obres, adjudicades a l’empresa Grup VPJC Marí, S.L i en les quals invertirem un total de 9.090,13 euros».

“El manteniment en bones condicions de totes les dependències públiques és fonamental perquè continuen complint les seues funcions i les persones usuàries puguen desenvolupar les seues inquietuds d’una manera confortable”, afig la primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



L’actuació, que haurà d’estar finalitzada abans de concloure enguany, consistirà en l’alçat de la tarima de parquet i de la làmina inferior, que ocupen una superfície de 175 m², i en la col·locació i rejuntada d’un nou paviment porcelànic amb imitació de parquet i amb esbarabilitat classe 1. “La seguretat i la comoditat són dos elements imprescindibles per a fomentar la pràctica de qualsevol activitat i en aquest cas veníem observant des de fa un temps deficiències en aquests factors, per això hem volgut abordar la situació”, comenta el regidor d’Esports, Pau Bosch.



Sala de billar

La sala de billar, integrada en el Pavelló Poliesportiu, es va inaugurar al juny de 2008 i va comportar una inversió municipal de més de 100.000 euros. Amb una superfície total de més de 200m2, disposa de quatre taules de joc Cuevas de Gran Mach i els corresponents serveis de climatització i il·luminació individualitzada, un magatzem i una oficina. Aquest espai, seu del Club de Billar d’Almussafes, ha acollit al llarg d’aquests anys un gran nombre de competicions d’aquesta disciplina esportiva.