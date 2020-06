La sala d’exposicions d’Algemesí obri les seues portes amb el cant a l’esperança que desprenen les obres de María del Carmen Machí

Print This Post

La Sala d’Exposicions Municipal d’Algemesí obri de nou les seues portes després de la quarantena amb l’exposició “La Dansa dels Sentits” de l’artista María del Carmen Machí, que apel·la a la reconciliació amb l’estat pur de l’ésser humà com una lliçó després de la devastació de l’epidèmia.

La sala limitarà l’aforament a 15 persones i serà obligatori l’ús de mascareta i netejar les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada. La mostra estarà oberta al públic aquest mes de juny els dijous, divendres i dissabte de 19 a 21 hores i els diumenges d’11 a 14 hores. Al juliol i agost l’exposició es podrà veure de dimarts a divendres d’11 a 14 hores.

La mostra estableix un diàleg entre les pintures i escultures de Machí que aborda els temes essencials de la vida que porten a la felicitat com a fi última de l’art i la filosofia. L’amor, la família s’expressen a través de l’abraçada com a metàfora de la reconciliació en un estil que actualitza les lliçons de les avantguardes històriques com el cubisme de Picasso, el color salvatge de Matisse o les formes voluminoses del surrealisme.

La dansa és una altra de les constants en l’obra de Machí, com un ritual ancestral que invoca el costat pur de l’ésser humà, primitiu, sense contaminar pel ritme accelerat de la ciutat.

Aqueixes pintures enllacen amb les escultures ceràmiques, exquisides i íntimes, que té a la dona com a tema central en les seues creacions. Són formes femenines rotundes, coloristes i vitals que converteixen a la dona en font i arrel de vida. «La dansa dels sentits» és un itinerari entre pintura i escultura, pel ritme de la dansa i una melodia, que ens conviden a evadir-nos de l’angoixa que hem viscut a través del color i la puresa de les formes, amagant la innocència que hi ha dins de nosaltres.

L’obra de Machí és un pont cap a l’estat primitiu i original del nostre ésser que reclama ser escoltat ara més que mai