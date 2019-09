La Sala d’Exposicions de Mislata acull l’aquarel·la més gran del món

Print This Post

L’obra de Rafael Boluda mesura 164 metres de paper continu sota el lema ‘La humanitat a través de la mitologia’ i s’exposa per primera vegada al públic

El Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata acull des d’ahir una exposició molt especial, l’aquarel·la més gran del món. La Sala Municipal d’Exposicions s’ha convertit en un vertader laberint per a exposar els 164 metres de paper continu que formen l’obra del pintor i il·lustrador valencià Rafael Boluda. Sota el lema ‘La Humanitat a través de la Mitologia’, el pintor ha plasmat, utilitzant la tècnica de l’aquarel·la d’una manera virtuosa, tota la història de la humanitat pràcticament des dels seus inicis al món actual recolzant-se en la mitologia.



Boluda va tardar una mica més de cinc anys a finalitzar aquest gran projecte que, segons ell mateix explica, va iniciar aprofitant els anys de crisi econòmica i artística que van portar al tancament de moltes galeries i l’escassetat de vendes. “En aqueix moment em vaig plantejar fer alguna cosa que no haguera fet ningú”, afirma l’artista.



Després del llarg i complex procés d’elaboració de l’obra, aquesta gran aquarel·la ha romàs enrotllada i guardada en una caixa de fusta altres cinc anys més perquè l’artista no trobava cap museu o sala d’exposicions que es comprometera amb el complex muntatge de l’obra. D’aquesta forma, el Centre Cultural de Mislata es converteix en el lloc on l’obra completa s’exposa al públic per primera vegada.



Ahir tenia lloc la inauguració amb una gran assistència de públic i amb la presència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Cultura, Pepi Luján, acompanyats d’altres membres de la Corporació Municipal. Bielsa manifestava que acollint aquesta gran i complexa exposició “hem demostrat una vegada més que a Mislata som referent en promoció de la cultura i continuarem obrint les portes d’aquest Centre Cultural Carmen Alborch tant als artistes emergents com als artistes ja consagrats com és el cas de Rafael Boluda, una persona generosa i un artista de prestigi”.

Boluda, que va acompanyar al públic assistent per aqueix laberint que formen els 164 metres de la seua obra, es va mostrar profundament agraït a l’Ajuntament de Mislata. “Per fi puc mostrar a tothom aquesta obra tan especial”, manifestava l’artista, qui està molt satisfet amb el resultat final.



L’espectacular format està compost per més de 75 escenes que representen des de la prehistòria i l’edat de les piràmides, passant per l’imperi persa, les batalles de Aníbal Barca, les croades o l’Espanya del Segle d’Or, i arribant a moments històrics més contemporanis com els imperis colonials, les guerres mundials i el món de hui. L’exposició estarà oberta al públic fins al pròxim 16 d’octubre.