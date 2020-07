La sala d’exposicions Els Porxets acollirà les donacions de sang corresponents a juliol, agost i setembre

Connect on Linked in

La sala d’exposicions Els Porxets ha sigut triada per la Regidoria de Sanitat com a nova ubicació per a la realització de les extraccions de sang que es realitzaran els mesos de juliol, agost i setembre. “Des de la Regidoria de Sanitat, hem decidit traslladar-ho a estes instal·lacions, durant els mesos d’estiu, per les condicions que presenta este espai, a l’ésser un lloc cèntric de la ciutat, espaiós i refrigerat. Esperem comptar amb molts voluntaris i voluntàries que acudisquen a donar sang, ja que Sueca ha mostrat sempre la seua gran solidaritat amb esta causa”, ha expressat el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez.



Les donacions de sang es podran realitzar demà 1 de juliol, el 5 d’agost i el 2 de setembre, en horari de 17 a 20.30 hores, a la sala d’exposicions Els Porxets.