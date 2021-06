Connect on Linked in

La mostra, que es pot visitar a la Sala la Torre fins al pròxim 5 de juliol, compta amb més d’una vintena d’instantànies per la diversitat

La Sala la Torre del Castell d’Alaquàs acull des del passat divendres 18 de juny la mostra expositiva, organitzada per l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs, que du per nom “Otras miradas”, de Imogen Calei, un grup format per nou fotògrafes i fotògrafs, tant professionals com aficionats que fan, a través de més d’una vintena d´instantànies, una aproximació a la literatura de temàtica LGTBI.

La inauguració de la mostra a la que va assistir la regidora d’Igualtat Elena Álamo, el regidor de Cultura Fran Evangelista i la regidora de Festes Sandra Conde ve a coincidir amb la celebració, el proper 28 de juny, del Dia Internacional de l’Orgull LGTB.

Darrere d’aquestes fotografies estan els i les artistes Ana Poza, Carmen Tórtola, M.ª Ángeles Hernández, M.ª José Garrido, Manuel Manjón, Pía Mónica Hernández G, Susana Mar, Verónica Tironi i Vicent Tena que, amb els seus treballs, conviden als visitants de l’exposició a conèixer les diverses històries que es narren. Captures de moments que parlen de la realitat més diversa passant per la literatura japonesa del segle XII a clàssics com Orlando de Virgínia Woolf, o Carol de Patricia Highsmith, fins a arribar a l’actualitat amb llibres de més recent publicació, com Mis noches en el Ideal Room de Mila Martínez.

Aquesta exposició podrà visitar-se fins al 5 de juliol, de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 21 hores.