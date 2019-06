La Sala Rex Natura d’Alzira acull a la Comunitat d’Usuaris del Canal Xúquer-Túria per celebrar la festivitat de San Pedro.

Connect on Linked in

El secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural no s’ha volgut perdre l’esdeveniment.

La Sala Rex Natura d’Alzira ha acollit l’acte de la festivitat de Sant Pere organitzats per la Comunitat d’Usuaris del Canal Xúquer-Túria. Aquest esdeveniment que segueix celebrant-se any darrere any és per què el canal Xúquer-Túria és molt eficient a la nostra comunitat, no se l’ha volgut perdre el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

Els diferents assistents ens han contat la importància d’aquest canal.

Un acte que té sentit que cada any siga celebrant-se per la utilització del canal.